Непригодность за деньги — главу ВВК в Киеве разоблачили на взятке

Деньги, которые нашли у председателя ВВК. Фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили коррупционную деятельность председателя гарнизонной военно-врачебной комиссии в Киеве. Чиновник "делал диагнозы" военнообязанным, чтобы они были непригодны для военной службы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 20 мая.

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Как известно, оперативники внутренней и собственной безопасности ГПСУ установили, что чиновник одного из военно-медицинских учреждений ГПСУ получал взятки от военнослужащих за фиктивные решения о пригодности к службе и предоставление отпусков по состоянию здоровья.

Так, сотрудники внутренней безопасности ГПСУ и ГБР задержали полковника медицинской службы, который является председателем гарнизонной ВВК, во время получения взятки.

Обыски у подозреваемого. Фото: ГПСУ

Во время обысков у него изъяли медицинскую документацию военнослужащих, в отношении которых принимались неправомерные решения. Офицеру уже сообщили о подозрении и сейчас еще продолжаются следственные действия.

Напомним, мужчина пытался подкупить пограничника в Черновицкой области, чтобы выехать за границу. За это ему назначили тюремный срок.

В то же время киевлянка обещала "липовый" инсульт для уклонения от службы. Свои услуги она оценивала в 6000 долларов.