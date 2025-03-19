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Дронова атака на Київ — у КМВА назвали кількість збитих цілей

19 березня 2025 08:32
Євгенія Брюховецька - редактор
У КМВА повідомили, скільки дронів збила ППО над Києвом
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: НГУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти середи, 19 березня, атакували Київ дронами-камікадзе. Сили ППО збили 19 ворожих безпілотників.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Так, повітряна тривога у Києві цієї ночі тривала майже шість годин. На підступах до столиці у повітряному просторі було зафіксовано 45 ворожих БпЛА.

Сили протиповітряної оборони знищили в небі над Києвом 19 російських дронів, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

"За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено", — уточнили в КМВА.

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Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, вночі у Києві лунали вибухи. Росія запустила на місто дрони, працювали Сили ППО.

Крім того, ворог атакував енергосистему залізниці Дніпропетровської області, є знеструмлення.

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