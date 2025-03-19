У КМВА повідомили, скільки дронів збила ППО над Києвом

Дронова атака на Київ — у КМВА назвали кількість збитих цілей
Російські війська в ніч проти середи, 19 березня, атакували Київ дронами-камікадзе. Сили ППО збили 19 ворожих безпілотників.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Атака на Київ 19 березня
Так, повітряна тривога у Києві цієї ночі тривала майже шість годин. На підступах до столиці у повітряному просторі було зафіксовано 45 ворожих БпЛА.
Сили протиповітряної оборони знищили в небі над Києвом 19 російських дронів, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
"За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено", — уточнили в КМВА.
Нагадаємо, вночі у Києві лунали вибухи. Росія запустила на місто дрони, працювали Сили ППО.
Крім того, ворог атакував енергосистему залізниці Дніпропетровської області, є знеструмлення.
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