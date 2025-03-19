В КГВА сообщили, сколько дронов сбила ПВО над Киевом

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: НГУ

Российские войска в ночь на среду, 19 марта, атаковали Киев дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 19 вражеских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Атака на Киев 19 марта

Так, воздушная тревога в Киеве этой ночью продолжалась почти шесть часов. На подступах к столице в воздушном пространстве было зафиксировано 45 вражеских БпЛА.

Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Киевом 19 российских дронов, остальные — локально потеряны или покинули воздушное пространство.

"По предварительной информации, повреждений и пострадавших на территории Киева не допущено", — уточнили в КГВА.

Скриншот поста КГВА

Напомним, ночью в Киеве раздавались взрывы. Россия запустила на город дроны, работали Силы ПВО.

Кроме того, враг атаковал энергосистему железной дороги Днепропетровской области, есть обесточивание.