Дев'ять приватних будинків на Київщині постраждали в результаті атаки РФ

Руйнування та пошкодження житлових будинків на Київщині в результаті атаки РФ. Фото: ДСНС

Російські окупанти попри домовленість Трампа та Путіна припинити удари по цивільній інфраструктурі, продовжують атакувати Україну. В наслідок чергової нічної атаки на Київщину пошкоджено та частково зруйновано дев'ять приватних будинків в області.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Як повідомляють у КОВА, у наслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога.

Через атаку ворога зазнали пошкоджень та руйнувань дев'ять приватних будинків, а в трьох з них довелось ліквідувати пожежі. Всі оперативні служби працюють на місцях ворожої атаки.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти знову атакували Суми. В результаті удару безпілотника місцева лікарня зазнала руйнувань.

Також повідомлялось, що у Києві вночі пролунали вибухи. Відомо, що в столиці працювала протиповітряна оборона.