Дронова атака на Київ — у КМВА розповіли про подробиці
Ворожі безпілотники типу "Shahed атакували Київ ввечері, 10 листопада. Стало відомо про кількість збитих цілей силами ППО.
Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.
Наслідки атаки на Київ 10 листопада
Зазначається, що за попередньою інформацією, Київ атакували баражуючі боєприпаси типу "Shahed", які ворог запустив по Україні з півдня.
"Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва. (Остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили)", — йдеться в повідомленні.
Попко уточнив, що в столиці попередньо "без жертв та руйнувань".
"Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — закликав очільник КМВА.
Нагадаємо, що в Київській області лунали вибухи. Це сталося ввечері, 10 листопада, під час повітряної тривоги.
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