Дронова атака на Київ — у КМВА розповіли про подробиці

Запуск ракети вночі по цілях ворога. Фото: МОУ

Ворожі безпілотники типу "Shahed атакували Київ ввечері, 10 листопада. Стало відомо про кількість збитих цілей силами ППО.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

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Зазначається, що за попередньою інформацією, Київ атакували баражуючі боєприпаси типу "Shahed", які ворог запустив по Україні з півдня.

"Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва. (Остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили)", — йдеться в повідомленні.

Попко уточнив, що в столиці попередньо "без жертв та руйнувань".

"Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — закликав очільник КМВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка

Нагадаємо, що в Київській області лунали вибухи. Це сталося ввечері, 10 листопада, під час повітряної тривоги.