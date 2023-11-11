Дроновая атака на Киев — в КГВА рассказали о подробностях
Вражеские беспилотники типа "Shahed" атаковали Киев вечером, 10 ноября. Стало известно о количестве сбитых целей силами ПВО.
Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.
Последствия атаки на Киев 10 ноября
Отмечается, что по предварительной информации, Киев атаковали боражирующие боеприпасы типа "Shahed", которые враг запустил по Украине с юга.
"Силами и средствами ПВО все воздушные цели были поражены на подступах к Киеву. (Окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные Силы)", — говорится в сообщении.
Попко уточнил, что в столице предварительно без жертв и разрушений.
"Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призвал глава КГВА.
Напомним, что в Киевской области раздавались взрывы. Это произошло вечером, 10 ноября, во время воздушной тревоги.
Читайте Новини.LIVE!