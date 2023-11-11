Дроновая атака на Киев — в КГВА рассказали о подробностях

Запуск ракеты ночью по целях врага. Фото: МОУ

Вражеские беспилотники типа "Shahed" атаковали Киев вечером, 10 ноября. Стало известно о количестве сбитых целей силами ПВО.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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Отмечается, что по предварительной информации, Киев атаковали боражирующие боеприпасы типа "Shahed", которые враг запустил по Украине с юга.

"Силами и средствами ПВО все воздушные цели были поражены на подступах к Киеву. (Окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные Силы)", — говорится в сообщении.

Попко уточнил, что в столице предварительно без жертв и разрушений.

"Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призвал глава КГВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КГВА Сергея Попка

Напомним, что в Киевской области раздавались взрывы. Это произошло вечером, 10 ноября, во время воздушной тревоги.