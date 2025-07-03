Обстріл Києва 3 липня — уламки дрона впали на житловий будинок

Рятувальник гасить пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська прямо зараз атакують Київ ударними дронами. Українська протиповітряна оборона знешкоджує ворожі цілі, але уламки одного із безпілотників впали на житловий будинок.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

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Кличко розповів, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. На місце вже прямують медики та рятувальники.

Скриншот допису Віталія Кличка

Водночас Ткаченко повідомив, що уламки впали на 16-поверхівку, там трапилася пожежа. За його словами, зараз Київ продовжують атакувати російські дрони. Українські оборонці працюють над ліквідацією загрози.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, раніше у КМВА повідомляли, що уламки ворожих дронів також впали в Солом'янському районі столиці. Місцевих жителів закликають перебувати в укритті.

Також ми писали, що 3 липня окупанти вдарили по порту в Одесі касетною ракетою. Внаслідок обстрілу є загиблі.