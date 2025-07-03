Обстріл Києва 3 липня — у столиці впали уламки дрона

Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська ввечері 3 липня вдарили по Києву ударними дронами. В столиці працювала протиповітряна оборона, зафіксовано падіння уламків в одному з районів.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Києва 3 липня

Ткаченко підтвердив збиття ворожого дрона у Києві. За його даними, падіння уламків виявлено на відкритій території у Солом'янському районі. Попередньо без наслідків.

Водночас очільник КМВА наголосив, що відбою повітряної тривоги не було, а російські БпЛА продовжують заходити у повітряний простір Київщини. Він закликав місцевих жителів перебувати в укритті.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, 3 липня РФ атакувала одеський порт касетною ракетою. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Крім того, сьогодні росіяни вдарили по ТЦК у Полтаві. Рятувальники вже завершили розбір завалів, відомо про двох загиблих та 47 поранених.