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Главная Киев Дроновая атака на Киев — обломки упали на жилой дом

Дроновая атака на Киев — обломки упали на жилой дом

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 21:49
Обстрел Киева 3 июля — обломки дрона упали на жилой дом
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска прямо сейчас атакуют Киев ударными дронами. Украинская противовоздушная оборона обезвреживает вражеские цели, но обломки одного из беспилотников упали на жилой дом.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и глава КГВА Тимур Ткаченко.

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Обстрел Киева 3 июля

Обновлено 22:15. Глава КГВА также добавил, что по предварительной информации, в Днепровском районе зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА. Информация уточняется, все детали будут позже.

Удар по Києву 3 липня
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Обновлено 22:12. Тимур Ткаченко сообщил, что информация по последствиям в Оболонском районе, к счастью, не подтвердилась. Однако он напомнил, что угроза с воздуха до сих пор сохраняется.

Дронова атака на Київ 3 липня
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Кличко рассказал, что в Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. На место уже направляются медики и спасатели.

Обстріл Києва 3 липня
Скриншот сообщения Виталия Кличко

В то же время Ткаченко сообщил, что обломки упали на 16-этажку, там случился пожар. По его словам, сейчас Киев продолжают атаковать российские дроны. Украинские защитники работают над ликвидацией угрозы.

Удар по Києву 3 липня
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, ранее в КГВА сообщали, что обломки вражеских дронов также упали в Соломенском районе столицы. Местных жителей призывают находиться в укрытии.

Также мы писали, что 3 июля оккупанты ударили по порту в Одессе кассетной ракетой. В результате обстрела есть погибшие.

Киев взрыв обстрелы дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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