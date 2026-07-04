Пожежі в Чорнобильській зоні: ліквідовано загоряння на 130 га, триває гасіння осередків

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники ліквідували загоряння на одній із локацій у Чорнобильській зоні відчуження на площі близько 130 гектарів. Наразі роботи тривають ще на трьох осередках, один із яких уже локалізовано. Ситуація перебуває під контролем, радіаційний фон у межах норми.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Пожежі в Чорнобильській зоні

За даними рятувальників, вогнеборці щодня працюють в умовах високих температур і ускладненої оперативної обстановки. До гасіння залучені підрозділи ДСНС з різних регіонів України.

У відомстві зазначають, що йдеться не лише про ліквідацію пожежі, а й про захист екосистеми та якості повітря, яким дихають мешканці Київщини, столиці та сусідніх областей.

Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС Київщини

Ускладнення у роботі рятувальників

Ситуацію ускладнює відсутність поблизу достатніх джерел водопостачання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що сповільнює процес гасіння та потребує підвищеної координації роботи особового складу.

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Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Київщини

Також до ліквідації пожеж залучається важка інженерна техніка ДСНС, яка прокладає шляхи до осередків загоряння та створює мінералізовані смуги для стримування поширення вогню.

У ДСНС наголошують, що кожен метр відвойованої у вогню території є результатом спільної та небезпечної роботи рятувальників.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорнобильській зоні відчуження на півночі Київщини 25 червня спалахнули екосистемні пожежі. Станом на 27–28 червня дим і продукти горіння почали поширюватися в південному напрямку від осередків займання. Через це в Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області зафіксували погіршення якості повітря та зниження видимості.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через спеку понад +50 °C та сильні пориви вітру гасіння лісової пожежі в Чорнобильській зоні відбувається в надзвичайно складних умовах. Рятувальники ДСНС змушені вручну прокладати під’їзні шляхи для техніки та облаштовувати мінералізовані смуги. Водночас фахівці-радіологи зазначають, що вогонь поки не дійшов до ділянок із підвищеним радіаційним фоном.