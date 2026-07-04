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Главная Киев ГСЧС сообщила о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

ГСЧС сообщила о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 17:36
Пожары в Чернобыльской зоне: ликвидировано возгорание на площади 130 га, продолжается тушение очагов
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киевской области

Спасатели ликвидировали возгорание на одном из участков в Чернобыльской зоне отчуждения площадью около 130 гектаров. В настоящее время работы продолжаются ещё на трёх очагах, один из которых уже локализован. Ситуация находится под контролем, радиационный фон в пределах нормы.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Пожары в Чернобыльской зоне

По данным спасателей, пожарные ежедневно работают в условиях высоких температур и сложной оперативной обстановки. К тушению привлечены подразделения ГСЧС из разных регионов Украины.

В ведомстве отмечают, что речь идет не только о ликвидации пожара, но и о защите экосистемы и качества воздуха, которым дышат жители Киевской области, столицы и соседних областей.

ДСНС повідомила про ситуацію з пожежами в Чорнобильській зоні - фото 1
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС Киевской области

Сложности в работе спасателей

Ситуацию осложняет отсутствие поблизости достаточных источников водоснабжения. Из-за этого воду приходится доставлять на значительные расстояния, что замедляет процесс тушения и требует повышенной координации работы личного состава.

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Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Киевской области

Также к ликвидации пожаров привлекается тяжелая инженерная техника ГСЧС, которая прокладывает пути к очагам возгорания и создает минерализованные полосы для сдерживания распространения огня.

В ГСЧС отмечают, что каждый метр отвоеванной у огня территории является результатом совместной и опасной работы спасателей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Чернобыльской зоне отчуждения на севере Киевской области 25 июня вспыхнули экосистемные пожары. По состоянию на 27–28 июня дым и продукты горения начали распространяться в южном направлении от очагов возгорания. Из-за этого в Киеве, а также в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области зафиксировали ухудшение качества воздуха и снижение видимости.

Также Новини.LIVE писали, что из-за жары свыше +50 °C и сильных порывов ветра тушение лесного пожара в Чернобыльской зоне проходит в чрезвычайно сложных условиях. Спасатели ГСЧС вынуждены вручную прокладывать подъездные пути для техники и обустраивать минерализованные полосы. В то же время специалисты-радиологи отмечают, что огонь пока не достиг участков с повышенным радиационным фоном.

пожар ГСЧС Чернобыльская зона
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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