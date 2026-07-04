Пожары в Чернобыльской зоне: ликвидировано возгорание на площади 130 га, продолжается тушение очагов

ГСЧС сообщила о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне
Спасатели ликвидировали возгорание на одном из участков в Чернобыльской зоне отчуждения площадью около 130 гектаров. В настоящее время работы продолжаются ещё на трёх очагах, один из которых уже локализован. Ситуация находится под контролем, радиационный фон в пределах нормы.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.
Пожары в Чернобыльской зоне
По данным спасателей, пожарные ежедневно работают в условиях высоких температур и сложной оперативной обстановки. К тушению привлечены подразделения ГСЧС из разных регионов Украины.
В ведомстве отмечают, что речь идет не только о ликвидации пожара, но и о защите экосистемы и качества воздуха, которым дышат жители Киевской области, столицы и соседних областей.
Сложности в работе спасателей
Ситуацию осложняет отсутствие поблизости достаточных источников водоснабжения. Из-за этого воду приходится доставлять на значительные расстояния, что замедляет процесс тушения и требует повышенной координации работы личного состава.
Также к ликвидации пожаров привлекается тяжелая инженерная техника ГСЧС, которая прокладывает пути к очагам возгорания и создает минерализованные полосы для сдерживания распространения огня.
В ГСЧС отмечают, что каждый метр отвоеванной у огня территории является результатом совместной и опасной работы спасателей.
Как сообщали Новини.LIVE, в Чернобыльской зоне отчуждения на севере Киевской области 25 июня вспыхнули экосистемные пожары. По состоянию на 27–28 июня дым и продукты горения начали распространяться в южном направлении от очагов возгорания. Из-за этого в Киеве, а также в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области зафиксировали ухудшение качества воздуха и снижение видимости.
Также Новини.LIVE писали, что из-за жары свыше +50 °C и сильных порывов ветра тушение лесного пожара в Чернобыльской зоне проходит в чрезвычайно сложных условиях. Спасатели ГСЧС вынуждены вручную прокладывать подъездные пути для техники и обустраивать минерализованные полосы. В то же время специалисты-радиологи отмечают, что огонь пока не достиг участков с повышенным радиационным фоном.