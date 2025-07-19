ДТП у Києві сталося 19 липня — Mercedes вилетів на терасу, жінка в лікарні

ДТП у Києві — Mercedes вилетів на терасу кафе, є постраждала
У центрі Києва на вулиці Саксаганського ввечері 19 липня сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілою. Автомобіль заїхав на терасу закладу харчування та травмував відвідувачку.
Про це у суботу, 19 липня, повідомили у поліції Києва.
ДТП на терасі кафе у Києві
Як зазначили правоохоронці, приблизно о 19:25 водійка автомобіля Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїжджої частини. Автівка опинилася на тротуарі та зачепила 28-річну жінку, яка у той момент перебувала на літній терасі одного з кафе.
Постраждалу з травмами госпіталізували до медичного закладу. За попередніми даними, водійка була тверезою. Сама вона розповіла правоохоронцям, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон. Жінка спробувала його підняти, унаслідок чого відволіклась від дороги і втратила керування.
На місці події працює слідчо-оперативна група головного управління поліції Києва, патрульні та медики. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.
Нагадаємо, на проспекті Леоніда Каденюка у Києві сталася аварія за участю маршрутного автобуса. Повідомляли про постраждалих.
Раніше сталася аварія за участю люксової автівки Bentley Bentayga. Люди, на щастя, не були травмовані, але коштовний автомобіль було розбито вщент.
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