ДТП в Киеве произошло 19 июля — Mercedes вылетел на террасу, женщина в больнице

ДТП на террасе кафе. Фото: полиция Киева

В центре Киева на улице Саксаганского вечером 19 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей. Автомобиль заехал на террасу заведения питания и травмировал посетительницу.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в полиции Киева.

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ДТП на террасе кафе в Киеве

Как отметили правоохранители, примерно в 19:25 водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Машина оказалась на тротуаре и задела 28-летнюю женщину, которая в тот момент находилась на летней террасе одного из кафе.

ДТП на летней террасе кафе. Фото: полиция Киева

Пострадавшую с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, водитель была трезвой. Сама она рассказала правоохранителям, что во время движения на пол упал мобильный телефон. Женщина попыталась его поднять, в результате чего отвлеклась от дороги и потеряла управление.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа главного управления полиции Киева, патрульные и медики. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: скриншот сообщения полиции Киева в Telegram

Напомним, на проспекте Леонида Каденюка в Киеве произошла авария с участием маршрутного автобуса. Сообщалось о пострадавших.

Ранее произошла авария с участием люксовой машины Bentley Bentayga. Люди, к счастью, не были травмированы, но ценный автомобиль был разбит вдребезги.