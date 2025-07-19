ДТП в Киеве произошло 19 июля — Mercedes вылетел на террасу, женщина в больнице

ДТП в Киеве — Mercedes вылетел на террасу кафе, есть пострадавшая
В центре Киева на улице Саксаганского вечером 19 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей. Автомобиль заехал на террасу заведения питания и травмировал посетительницу.
Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в полиции Киева.
ДТП на террасе кафе в Киеве
Как отметили правоохранители, примерно в 19:25 водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Машина оказалась на тротуаре и задела 28-летнюю женщину, которая в тот момент находилась на летней террасе одного из кафе.
Пострадавшую с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, водитель была трезвой. Сама она рассказала правоохранителям, что во время движения на пол упал мобильный телефон. Женщина попыталась его поднять, в результате чего отвлеклась от дороги и потеряла управление.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа главного управления полиции Киева, патрульные и медики. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, на проспекте Леонида Каденюка в Киеве произошла авария с участием маршрутного автобуса. Сообщалось о пострадавших.
Ранее произошла авария с участием люксовой машины Bentley Bentayga. Люди, к счастью, не были травмированы, но ценный автомобиль был разбит вдребезги.
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