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ДТП з маршруткою у Києві — кількість постраждалих зросла

21 жовтня 2024 12:41
Аркадій Пастула - Редактор
ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня — кількість постраждалих зросла
ДТП у Києві 21 жовтня. Фото: t.me/gunpKyiv
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Вадима Гетьмана у понеділок, 21 жовтня. Відомо, що вантажівка зіткнулася з маршруткою.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

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ДТП у Києві 21 жовтня

У КМДА зазначили, що постраждали дев'ять осіб, семеро з них госпіталізували. 

ДТП у Києві на вул. Вадима Гетьмана 21 жовтня
ДТП у Києві 21 жовтня. Фото: t.me/kyivpatrol

"На зупинці громадського транспорту сталася ДТП внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом (некомунального автопарку)", — йдеться у повідомленні.

Також рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні, а також водія вантажівки.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

У патрульній поліції Києва повідомили, що внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту у напрямку Індустріального шляхопроводу.

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Допис патрульної поліції Києва. Фото: t.me/kyivpatrol

Нагадаємо, зранку 21 жовтня у Солом'янському районі Києва вантажівка зіткнулася з маршруткою. У мережі публікували наслідки аварії.

Раніше у Черкаській області чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив ДТП, внаслідок якої постраждали двоє дітей та один дорослий. 

Київ поліція ДТП КМДА автомобіль аварія

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