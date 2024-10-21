ДТП у Солом'янському районі Києва 21 жовтня — кількість постраждалих зросла

ДТП у Києві 21 жовтня. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Вадима Гетьмана у понеділок, 21 жовтня. Відомо, що вантажівка зіткнулася з маршруткою.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

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ДТП у Києві 21 жовтня

У КМДА зазначили, що постраждали дев'ять осіб, семеро з них госпіталізували.

ДТП у Києві 21 жовтня. Фото: t.me/kyivpatrol

"На зупинці громадського транспорту сталася ДТП внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом (некомунального автопарку)", — йдеться у повідомленні.

Також рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні, а також водія вантажівки.

Допис КМДА. Фото: скриншот

У патрульній поліції Києва повідомили, що внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту у напрямку Індустріального шляхопроводу.

Допис патрульної поліції Києва. Фото: t.me/kyivpatrol

Нагадаємо, зранку 21 жовтня у Солом'янському районі Києва вантажівка зіткнулася з маршруткою. У мережі публікували наслідки аварії.

Раніше у Черкаській області чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив ДТП, внаслідок якої постраждали двоє дітей та один дорослий.