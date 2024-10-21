ДТП в Соломенском районе Киева 21 октября — количество пострадавших возросло

ДТП в Киеве 21 октября. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве возросло количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Вадима Гетьмана в понедельник, 21 октября. Известно, что грузовик столкнулся с маршруткой.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

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ДТП в Киеве 21 октября

В КГГА отметили, что пострадали девять человек, семеро из них были госпитализированы.

ДТП в Киеве 21 октября. Фото: t.me/kyivpatrol

"На остановке общественного транспорта произошло ДТП в результате столкновения грузовика с маршрутным транспортом (некоммунального автопарка)", — говорится в сообщении.

Также спасатели деблокировали женщину, которую зажало на пассажирском сиденье, а также водителя грузовика.

Пост КГГА. Фото: скриншот

В патрульной полиции Киева сообщили, что в результате ДТП затруднено движение транспорта в направлении Индустриального путепровода.

Пост патрульной полиции Киева. Фото: t.me/kyivpatrol

Напомним, утром 21 октября в Соломенском районе Киева грузовик столкнулся с маршруткой. В сети публиковали последствия аварии.

Ранее в Черкасской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали двое детей и один взрослый.