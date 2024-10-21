ДТП в Соломенском районе Киева 21 октября — количество пострадавших возросло

ДТП с маршруткой в Киеве — количество пострадавших возросло
В Киеве возросло количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Вадима Гетьмана в понедельник, 21 октября. Известно, что грузовик столкнулся с маршруткой.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.
ДТП в Киеве 21 октября
В КГГА отметили, что пострадали девять человек, семеро из них были госпитализированы.
"На остановке общественного транспорта произошло ДТП в результате столкновения грузовика с маршрутным транспортом (некоммунального автопарка)", — говорится в сообщении.
Также спасатели деблокировали женщину, которую зажало на пассажирском сиденье, а также водителя грузовика.
В патрульной полиции Киева сообщили, что в результате ДТП затруднено движение транспорта в направлении Индустриального путепровода.
Напомним, утром 21 октября в Соломенском районе Киева грузовик столкнулся с маршруткой. В сети публиковали последствия аварии.
Ранее в Черкасской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали двое детей и один взрослый.
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