ДТП з суддею під Києвом: без батька залишилися двоє дітей

олова Макарівського райсуду збив на смерть військового. Фото: ДБР

У мережі почали зʼявлятись нові подробиці страшної ДТП, яку вчинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на Берестейському проспекті в Києві. Чиновник їхав на "Лексусі" та насмерть збив нацгвардійця. Зазначається, що посадовець залишив двох дітей сиротами, а дружину — вдовою.

Про це повідомляють місцеві Макарівські пабліки в Instagram.

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Діти лишились сиротами, а дружина — вдовою

Instagram-акаунт місцевої Макарівської групи повідомляє, що в 23-річного військового, якого насмерть збив суддя Тандир, лишилось двоє діток та дружина.

Люди вимагають справедливого розслідування справи та доведення її до кінця.

Жителі Макарова не вірять у справедливе правосуддя

Telegram-канали міста вибухнули коментарями про те, що суддю, як завжди, "відмажуть" та справедливого розслідування не буде. Свої думки мешканці Макарові висловили в коментарях.

Коментарі мешканців Макарова щодо ДТП з Макарівським суддею. Фото: Новини.LIVE

Коментарі мешканців Макарова щодо ДТП з Макарівським суддею. Фото: Новини.LIVE

На своєму YouTube-каналі ДРБ опублікувало відео, як проходить розслідування справи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні вночі голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту. Зазначається, що посадовець був напідпитку.

Суддю затримали, однак від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився.