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ДТП с судьей под Киевом: без отца остались двое детей

26 мая 2023 11:09
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ДТП с судьей под Киевом: без отца остались двое детей
олова Макаровского райсуда сбил насмерть военного. Фото: ГБР
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В сети начали появляться новые подробности страшного ДТП, которое совершил председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр на Берестейском проспекте в Киеве. Чиновник ехал на "Лексусе" и насмерть сбил нацгвардейца. Отмечается, что чиновник оставил двоих детей сиротами, а жену — вдовой.

Об этом сообщают местные Макаровские паблики в Instagram.

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Дети остались сиротами, а жена – вдовой.

Instagram-аккаунт местной Макаровской группы сообщает, что у 23-летнего военного, которого насмерть сбил судья Тандыр, остались двое детей и жена.

Люди требуют справедливого расследования дела и доведения его до конца.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Жители Макарова не верят в справедливое правосудие

Telegram-каналы города разразились комментариями о том, что судью, как всегда, "отмажут" и справедливого расследования не будет. Свои мнения жители Макарова высказали в комментариях.

Комментарии жителей Макарова по поводу ДТП с Макаровским судьей. Фото: Новини.LIVE

 

Комментарии жителей Макарова по поводу ДТП с Макаровским судьей. Фото: Новини.LIVE

На своем YouTube-канале ГРБ опубликовало видео, как проходит расследование дела.

 

Напомним, ранее мы писали, что сегодня ночью глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпоста. Отмечается, что чиновник был под хмельком.

Судью задержали, однако от проведения осмотра состояния опьянения в учреждении здравоохранения он отказался.

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