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На Київщині сталася смертельна ДТП: деталі

26 травня 2023 04:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Київщині сталася смертельна ДТП: деталі
Наслідки смертельного ДТП, що сталася на трасі Київ-Знам’янка. Фото: t.me/andrii_nebytov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на трасі Київ-Знам’янка сталася ДТП. За його словами, є загиблі.

Про це Нєбитов написав у Telegram.

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За словами очільника ГУ НП, зіткнення сталось між двома легковиками Mazda та Honda. 

Двоє водіїв 38-річного віку загинули. На місці події працює поліція Київщини. 

"Закликаю водіїв бути уважними на дорозі. Дотримуватись правил дорожнього руху", — додав Нєбитов.

Наслідки смертельного ДТП, що сталася на трасі Київ-Знам’янка. Фото: t.me/andrii_nebytov
Наслідки смертельного ДТП, що сталася на трасі Київ-Знам’янка. Фото: t.me/andrii_nebytov

Нагадаємо, що 25 травня у Броварському районі Київської області сталася автокатастрофа. На автодорозі Київ — Харків перекинувся бензовоз. Внаслідок інциденту розпочалася пожежа.

Також ми повідомляли, що аварія сталася сьогодні близько восьмої години ранку біля повороту на місто Теплодар. Внаслідок зіткнення постраждала родина з Біляївки. Поліцейські наразі розслідують цю подію, намагаючись з'ясувати всі обставини.

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