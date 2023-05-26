На Київщині сталася смертельна ДТП: деталі
Начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на трасі Київ-Знам’янка сталася ДТП. За його словами, є загиблі.
Про це Нєбитов написав у Telegram.
Смертельне ДТП на Київщині
За словами очільника ГУ НП, зіткнення сталось між двома легковиками Mazda та Honda.
Двоє водіїв 38-річного віку загинули. На місці події працює поліція Київщини.
"Закликаю водіїв бути уважними на дорозі. Дотримуватись правил дорожнього руху", — додав Нєбитов.
Нагадаємо, що 25 травня у Броварському районі Київської області сталася автокатастрофа. На автодорозі Київ — Харків перекинувся бензовоз. Внаслідок інциденту розпочалася пожежа.
Також ми повідомляли, що аварія сталася сьогодні близько восьмої години ранку біля повороту на місто Теплодар. Внаслідок зіткнення постраждала родина з Біляївки. Поліцейські наразі розслідують цю подію, намагаючись з'ясувати всі обставини.