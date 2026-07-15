Два місяці після ракетного удару: мешканці зруйнованої п’ятиповерхівки чекають на відновлення

Ліквідація наслідків удару РФ по Києву. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Минуло майже два місяці відтоді, як російська ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок на вулиці Зоологічній у Шевченківському районі Києва. Попри часткове закриття вибитих вікон, стан будівлі залишається складним, а мешканці досі не мають остаточного розуміння щодо подальшої долі будинку.

Про це повідомила журналістка Діана Шликова в ефірі День.LIVE.

Мешканці показали наслідки атаки та розповіли про очікування від міської влади

За словами мешканки будинку Юлії, у підвальному приміщенні досі є проблеми з каналізацією, фундамент затоплює, а газопостачання поки не відновили. Вона зазначила, що одноразова допомога у розмірі 10 тисяч гривень не вирішує всіх проблем, а труднощі з оформленням через застосунок "Дія" ускладнюють отримання необхідної підтримки.

Водночас частина мешканців уже змогла отримати фінансову допомогу. Зокрема, пані Олександра розповіла, що оформила компенсацію через ЦНАП, а також отримала додаткову підтримку від ЮНЕСКО.

"Квартира має бути внесена до державного реєстру, без цього зараз неможливо нічого отримати. Компенсація у 10 тисяч гривень взагалі не вирішує проблему. Минуло вже два місяці, попереду осінь і зима, а в нашому будинку не буде опалення, оскільки комунікації зруйновані. У підвалі тече каналізація, заливає фундамент, а сам будинок і без того перебуває в аварійному стані. Немає опалення та газу. Навіть сміття досі не вивезли — жодних реальних дій ми не бачимо", — поділилась мешканка будинку.

Наразі мешканці будинку продовжують чекати на остаточні рішення щодо відновлення будівлі та подальших кроків із ліквідації наслідків російської атаки.

Нагадаємо

У ніч проти 24 травня ворожий боєприпас влучив у п’ятиповерхівку у Шевченківському районі Києва через що один із під’їздів обвалився з першого до п’ятого поверху. Унаслідок удару загинули люди, а десятки мешканців отримали поранення.

Будинок у Києві після атаки РФ. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що від 15 липня у столиці набули чинності нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Тепер вартість однієї поїздки становить 30 гривень, а підвищення цін спричинило різну реакцію серед киян.

Новини.LIVE інформували, що на консервацію Успенського собору Києво-Печерської лаври потрібно близько 26 мільйонів гривень. Необхідні першочергові роботи планують завершити до початку зими, щоб захистити пам’ятку від можливих пошкоджень через несприятливі погодні умови.