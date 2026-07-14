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Головна Київ На консервацію Успенського собору потрібно 26 млн грн: роботи завершать до зими

На консервацію Успенського собору потрібно 26 млн грн: роботи завершать до зими

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Дата публікації: 14 липня 2026 22:10
Успенський собор — на консервацію потрібно 26 млн грн
Успенський собор. Фото: Вікіпедія

Для проведення консерваційних робіт в Успенському соборі Києво-Печерської лаври необхідно 26 мільйонів гривень. Першочергові заходи мають завершити до настання зими, аби убезпечити пам'ятку від подальших руйнувань під впливом погодних умов.

Про це заявила Міністерка культури Тетяна Бережна у коментарі Новини.LIVE

Відновлювальні роботи Успенського собору

За словами Бережної, на першочергові протиаварійні роботи вже виділили близько 2 млн грн з Українського фонду культурної спадщини. Ці кошти спрямували на виконання найнеобхідніших заходів, щоб стабілізувати конструкцію та запобігти її руйнуванню.

Міністерка зазначила, що протиаварійні роботи планують завершити вже цього місяця. Після цього розпочнеться етап консервації, який передбачає розробку проєктно-кошторисної документації, визначення обсягів необхідних робіт і фінансування.

За результатами проведених розрахунків вже складено відповідний акт, згідно з яким на консервацію Успенського собору потрібно 26 млн грн.

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"Після завершення консерваційних робіт ми зробимо проєктно-кошторисну документацію на відновлення собору до його первісного стану. Головне — до зими встигнути виконати консерваційні роботи, щоб собор не був пошкоджений вагою снігу, і після цього розпочати відновлення", — наголосила Тетяна Бережна.

Після завершення консервації фахівці розроблять проєкт повної реставрації Успенського собору, який має повернути пам'ятці її первісний вигляд.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні у Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери, які були зачинені для відвідувачів із 2022 року. Крім того, відбулося освячення памʼятного знака гетьману Івану Мазепі.

Зазначимо, росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі у ніч проти 15 червня. На оприлюдненому відео зафіксовано влучання безпілотника у споруди релігійного комплексу.

церква Києво-Печерська лавра відновлення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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