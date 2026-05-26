У Києві завершили роботи на місці удару РФ по п'ятиповерхівці

Наслідки удару РФ по п'ятиповерхівці у Шевченківському районі Києва.

У Шевченківському районі Києва завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по житловому будинку. У ніч проти 24 травня ворожий боєприпас влучив у п’ятиповерхівку, через що один із під’їздів обвалився з першого по п’ятий поверх. Унаслідок атаки загинули люди, десятки мешканців постраждали.

Про це інформує журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн з місця події у вівторок, 26 травня.

Будинок у Києві після атаки РФ.

Після дводенної роботи рятувальники та комунальні служби завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу в Шевченківському районі столиці. Удар по житловому будинку стався в ніч проти 24 травня — внаслідок влучання було фактично знищено один із під’їздів п’ятиповерхівки.

За даними рятувальників, унаслідок атаки в Києві загинули троє людей, ще 92 людини отримали поранення, серед них — троє неповнолітніх. Також надзвичайникам вдалося врятувати 13 мешканців.

Руйнування внаслідок російського обстрілу 24 травня.

Протягом двох днів на місці трагедії безперервно працювали рятувальники, медики, психологи, комунальники та волонтери. Фахівці розбирали завали, допомагали постраждалим та шукали людей під уламками зруйнованого будинку.

Під час робіт було демонтовано понад 165 квадратних метрів небезпечних залізобетонних конструкцій та вивезено більш як 1080 кубометрів будівельного сміття. Кінологи ДСНС також обстежили близько 100 квадратних метрів зруйнованих приміщень у пошуках людей.

До ліквідації наслідків атаки залучили 871 рятувальника та 201 одиницю спеціальної техніки. Психологи ДСНС і Нацполіції надали допомогу 320 людям, які пережили російський удар.

Новини.LIVE повідомляли, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з іноземними дипломатами відвідав місце російського удару в Шевченківському районі Києва, де загинули люди. Під час візиту він заявив, що Україна працює з партнерами над посиленням військової допомоги та отриманням додаткових засобів ППО. Також Сибіга наголосив на необхідності жорсткої відповіді Росії та посилення тиску для досягнення справедливого миру.

Новини.LIVE інформували, що Росія заявила про можливі нові масовані удари по Києву та фактично закликала іноземців залишити місто. У МЗС РФ також порадили киянам уникати об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.