Удар по Охматдиту 8 липня 2024 року — що зробили за цей час

Лікарня "Охматдит" після обстрілів два роки тому. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні минає два роки від дня російського ракетного удару по дитячій "Охматдит" у Києві. Попри масштабні руйнування, медзаклад уже повністю відновив роботу, а реконструкція найбільш пошкодженого корпусу ще триває.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі Ранок.LIVE.

Річниця удару по "Охматдиту" у Києві

Російські крилата ракета Х-101 8 липня 2024 року влучила у корпус токсикології, де проходили лікування діти, які потребували хронічного діалізу. Унаслідок атаки будівля була майже повністю зруйнована, ще чотири корпуси лікарні отримали значні пошкодження.

"Охматдит" після удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Вигляд "Охматдиту" через два роки після удару РФ. Фото: Новини.LIVE

"Охматдит" після удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Лікарня "Охматдит" зараз. Фото: Новини.LIVE

За словами журналіста, нині новий хірургічний корпус повністю відновлено. У будівлі замінили пошкоджені фасади та вікна, відремонтували системи вентиляції й кондиціонування. На повну потужність уже працюють операційні, а також відділення дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку, де щодня надають допомогу маленьким пацієнтам.

Водночас роботи у корпусі токсикології, який зазнав прямого влучання ракети, ще тривають. Наразі фахівці займаються проєктуванням майбутнього меморіально-лікувального комплексу. Частину історичних будівель уже законсервували, а в інших завершують відновлювальні роботи.

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Російські окупанти 8 липня 2024 року здійснили один із наймасштабніших ракетних ударів по Україні. Однією з цілей атаки стала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Російська крилата ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус, де на момент удару перебували маленькі пацієнти та медичний персонал.

Безпосередньо на місці загинули двоє дорослих, серед яких 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук, а ще понад 30 людей — медики, діти та персонал — дістали поранення. За кілька днів у реанімації іншої лікарні помер хлопчик, якого евакуювали з "Охматдиту" у критичному стані.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні вдень дрон РФ впав біля газорозподільної станції у Києві. У Деснянському районі постраждали четверо людей.

Крім того, цієї ночі росіяни атакували столицю балістичними ракетами. Під ударом опинилися щонайменше два райони столиці. Там спалахнули сильні пожежі.