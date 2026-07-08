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Головна Київ Два роки після удару по "Охматдиту": один із корпусів повністю відновлено

Два роки після удару по "Охматдиту": один із корпусів повністю відновлено

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Дата публікації: 8 липня 2026 15:13
Удар по Охматдиту 8 липня 2024 року — що зробили за цей час
Лікарня "Охматдит" після обстрілів два роки тому. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні минає два роки від дня російського ракетного удару по дитячій "Охматдит" у Києві. Попри масштабні руйнування, медзаклад уже повністю відновив роботу, а реконструкція найбільш пошкодженого корпусу ще триває.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі Ранок.LIVE

Річниця удару по "Охматдиту" у Києві

Російські крилата ракета Х-101 8 липня 2024 року влучила у корпус токсикології, де проходили лікування діти, які потребували хронічного діалізу. Унаслідок атаки будівля була майже повністю зруйнована, ще чотири корпуси лікарні отримали значні пошкодження.

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"Охматдит" після удару РФ. Фото: Новини.LIVE
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Вигляд "Охматдиту" через два роки після удару РФ. Фото: Новини.LIVE
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"Охматдит" після удару РФ. Фото: Новини.LIVE
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Лікарня "Охматдит" зараз. Фото: Новини.LIVE

За словами журналіста, нині новий хірургічний корпус повністю відновлено. У будівлі замінили пошкоджені фасади та вікна, відремонтували системи вентиляції й кондиціонування. На повну потужність уже працюють операційні, а також відділення дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку, де щодня надають допомогу маленьким пацієнтам.

Водночас роботи у корпусі токсикології, який зазнав прямого влучання ракети, ще тривають. Наразі фахівці займаються проєктуванням майбутнього меморіально-лікувального комплексу. Частину історичних будівель уже законсервували, а в інших завершують відновлювальні роботи.

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Що відомо про удар по "Охматдиту" 

Російські окупанти 8 липня 2024 року здійснили один із наймасштабніших ракетних ударів по Україні. Однією з цілей атаки стала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Російська крилата ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус, де на момент удару перебували маленькі пацієнти та медичний персонал.

Безпосередньо на місці загинули двоє дорослих, серед яких 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук, а ще понад 30 людей — медики, діти та персонал — дістали поранення. За кілька днів у реанімації іншої лікарні помер хлопчик, якого евакуювали з "Охматдиту" у критичному стані.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні вдень дрон РФ впав біля газорозподільної станції у Києві. У Деснянському районі постраждали четверо людей. 

Крім того, цієї ночі росіяни атакували столицю балістичними ракетами. Під ударом опинилися щонайменше два райони столиці. Там спалахнули сильні пожежі. 

Київ Охматдит ракетний удар ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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