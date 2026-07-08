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Главная Киев Два года после удара по "Охматдету": один из корпусов полностью восстановлен

Два года после удара по "Охматдету": один из корпусов полностью восстановлен

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Дата публикации 8 июля 2026 15:13
Удар по Охматдету 8 июля 2024 года — что было сделано за это время
Больница "Охматдет" после обстрелов два года назад. Фото: Новини.LIVE

Сегодня исполняется два года со дня российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Несмотря на масштабные разрушения, медицинское учреждение уже полностью возобновило работу, а реконструкция наиболее поврежденного корпуса еще продолжается.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в эфире Ранок.LIVE.

Годовщина удара по "Охматдету" в Киеве

8 июля 2024 года российская крылатая ракета Х-101 попала в корпус токсикологии, где проходили лечение дети, нуждавшиеся в хроническом диализе. В результате атаки здание было почти полностью разрушено, еще четыре корпуса больницы получили значительные повреждения.

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"Охматдет" после удара РФ. Фото: Новини.LIVE
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Вид "Охматдита" через два года после удара РФ. Фото: Новини.LIVE
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"Охматдит" после удара РФ. Фото: Новини.LIVE
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Больница "Охматдет" сейчас. Фото: Новини.LIVE

По словам журналиста, сейчас новый хирургический корпус полностью восстановлен. В здании заменили поврежденные фасады и окна, отремонтировали системы вентиляции и кондиционирования. На полную мощность уже работают операционные, а также отделения детской онкогематологии и трансплантации костного мозга, где ежедневно оказывают помощь маленьким пациентам.

В то же время работы в корпусе токсикологии, подвергшемся прямому попаданию ракеты, еще продолжаются. Сейчас специалисты занимаются проектированием будущего мемориально-лечебного комплекса. Часть исторических зданий уже законсервирована, а в остальных завершаются восстановительные работы.

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Что известно об ударе по "Охматдету"

Российские оккупанты 8 июля 2024 года нанесли один из самых масштабных ракетных ударов по Украине. Одной из целей атаки стала детская больница "Охматдет" в Киеве. Российская крылатая ракета Х-101 попала в лечебный корпус, где на момент удара находились маленькие пациенты и медицинский персонал.

Непосредственно на месте погибли двое взрослых, в том числе 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук, а еще более 30 человек — медики, дети и персонал — получили ранения. Через несколько дней в реанимации другой больницы скончался мальчик, которого эвакуировали из "Охматдета" в критическом состоянии.

Как писали Новини.LIVE, сегодня днем дрон РФ упал возле газораспределительной станции в Киеве. В Деснянском районе пострадали четверо человек.

Кроме того, этой ночью россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. Под ударом оказались как минимум два района столицы. Там вспыхнули сильные пожары.

Киев Охматдет ракетный удар эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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