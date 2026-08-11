Ткаченко сообщил о массовой гибели рыбы в Киевской области

Гибель рыбы. Фото: Борщаговский сельский совет

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об экологической чрезвычайной ситуации в Борщаговской громаде. По предварительным подсчетам, в трех местных водоемах погибло около трех тонн рыбы.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

В трех водоемах обнаружили погибшую рыбу

По словам главы КОВА, массовую гибель рыбы сначала обнаружили в одном из водоемов, а впоследствии аналогичная ситуация произошла еще в двух. В настоящее время специалисты соответствующих служб отобрали пробы воды, чтобы установить возможный источник загрязнения.

Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Среди вероятных причин рассматривают утечку сточных вод во время ремонтных работ на одном из объектов в Киеве. Предполагают, что загрязнение могло попасть в водоемы Киевской области через систему ливневой канализации.

Ткаченко отметил, что эксперты продолжают выяснять причины массовой гибели рыбы. На местах также работают следственно-оперативная группа и комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. На время проведения необходимых мероприятий доступ посетителей к водоемам ограничен.

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