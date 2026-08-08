У Києві протестують проти вирубки дерев на Теремках

Люди протестують проти вирубки дерев у Києві 8 серпня 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У суботу, 8 серпня, близько 200 людей зібралися в Києві на акцію проти вирубки дерев у сквері "Теремки". У сквері прокладають резервну теплотрасу, а під час робіт уже вирубали дерева, зокрема столітні дуби. Після протесту роботи з вирубки дерев на території скверу призупинили до відкритого обговорення проєкту.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця події.

У Києві люди протестують проти вирубки дерев. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Що відомо про протест у сквері "Теремки"

Мешканці Києва вийшли на акцію, щоб виступити проти вирубки дерев у сквері "Теремки" у зв'язку з будівництвом резервної теплотраси.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв вийшов до протестувальників. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Учасники протесту вимагали розглянути альтернативні варіанти проєкту та надати документацію щодо будівництва. За словами активістів, під час робіт у сквері вже вирубали дерева, серед яких, зокрема, були столітні дуби.

Вирубані дерева у Києві на Теремках. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Документи проєкту учасникам акції так і не показали.

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Під час протесту люди також скандували "З лісу геть", "Кличко — мародер", "Ганьба" та "Документи".

Акція протесту проти вирубки дерев на теремках у Києві. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Вирубку дерев у сквері призупинили

Водночас заступник голови КМДА Петро Пантелеєв письмово зафіксував, що роботи з вирубки дерев на території скверу зупиняють до проведення відкритого обговорення.

Сквер на Теремках, де протестують проти вирубки дерев. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Зустріч відбудеться 11 серпня о 18:00 у Голосіївській РДА. Представники міської влади мають представити мешканцям документи щодо будівництва резервної теплотраси.

Люди протестують проти вирубки дерев. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Під час відкритого обговорення кияни зможуть ознайомитися з документацією щодо проєкту, який став причиною протесту.

Новини.LIVE писали, що внаслідок нічної ракетної атаки Росії на Київ 8 серпня загинула одна людина. Тіло загиблого виявили під час ліквідації наслідків обстрілу, ще четверо киян постраждали. Внаслідок атаки у столиці сталися пожежі, зокрема в Голосіївському та Оболонському районах.

Новини.LIVE інформували, що 7 серпня 2026 року у Києві на Теремках виник конфлікт через вирубку дерев для прокладання резервної тепломережі. Між місцевими жителями, які намагаються зупинити роботи, та правоохоронцями сталися сутички. Активісти пропонують альтернативний маршрут і вимагають оприлюднити документацію та провести незалежну експертизу.