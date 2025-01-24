Ексдиректор Київського Інституту автоматики надав приміщення в приховану оренду

ДК "Київський інститут автоматики". Фото: Київська міська прокуратура

У Києві колишнього керівника Державної корпорації "Київський інститут автоматики" судитимуть за розтрату державних коштів у особливо великих розмірах. За даними Київської міської прокуратури, обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Колишній керівник Інституту автоматики здавав таємно приміщення в оренду

Слідство встановило, що у 2020–2021 роках екскерівник, обминаючи законні процедури, надавав приміщення Інституту в приховану оренду. Він укладав договори зберігання майна замість оренди.

Такий підхід дозволив посадовцю отримувати повну суму орендної плати, в той час як законодавство передбачає перерахування 70% таких доходів до державного бюджету. У результаті цих дій держава втратила понад 1,1 мільйона гривень.

Санкція статті, за якою підозрюють колишнього керівника, передбачає покарання у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві викрили коло осіб, серед яких був й посадовець КМДА, яких підозрюють у заволодінні коштами, які виділяли на ремонт ліцею.

Також Київська міська прокуратура викрила ексзаступника начальника управління з капітальних вкладень, якого підозрюють у розтраті коштів на ремонт парку.