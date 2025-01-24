Ексдиректор Київського Інституту автоматики надав приміщення в приховану оренду

Ексдиректора Інституту автоматики звинуватили у розтраті коштів
У Києві колишнього керівника Державної корпорації "Київський інститут автоматики" судитимуть за розтрату державних коштів у особливо великих розмірах. За даними Київської міської прокуратури, обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Колишній керівник Інституту автоматики здавав таємно приміщення в оренду
Слідство встановило, що у 2020–2021 роках екскерівник, обминаючи законні процедури, надавав приміщення Інституту в приховану оренду. Він укладав договори зберігання майна замість оренди.
Такий підхід дозволив посадовцю отримувати повну суму орендної плати, в той час як законодавство передбачає перерахування 70% таких доходів до державного бюджету. У результаті цих дій держава втратила понад 1,1 мільйона гривень.
Санкція статті, за якою підозрюють колишнього керівника, передбачає покарання у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві викрили коло осіб, серед яких був й посадовець КМДА, яких підозрюють у заволодінні коштами, які виділяли на ремонт ліцею.
Також Київська міська прокуратура викрила ексзаступника начальника управління з капітальних вкладень, якого підозрюють у розтраті коштів на ремонт парку.
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