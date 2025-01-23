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У Києві завищили ціну матеріалів для ремонту парку — деталі

23 січня 2025 10:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Експрацівнику "Київзеленбуду" оголосили підозру в розтраті коштів
Парк на лівому березі. Фото: Київська міська прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві оголосили підозру колишньому заступнику начальника управління з капітальних вкладень КО "Київзеленбуд". Його підозрюють в розтраті бюджетних коштів під час ремонту парку.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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Збитки на ремонті парку

За даними слідства, у 2023 році комунальне об’єднання та приватне підприємство уклали договір на ремонт парку у Дарницькому районі біля озера Срібний кіл.

Ексзаступник начальника управління "Київзеленбуду" підписав акти виконаних робіт попри те, що вартість будівельних матеріалів, а саме щебеню та піску, була завищеною.

Експрацівник Київзеленбуду підозрюється в розтраті 200 тисяч гривень на ремонті парку
Виконані роботи в парку. Фото: Київська міська прокуратура
Підозра в розтраті бюджету: експрацівник "Київзеленбуду" привласнив 200 тисяч гривень
Ремонтні роботи в парку. Фото: Київська міська прокуратура
Ремонт парку на лівому березі Києва: експрацівник "Київзеленбуду" отримав підозру в розтраті
Пісок для парку. Фото: Київська міська прокуратура
У Києві викрили розтрату 200 тисяч гривень та вручили підозру експрацівнику "Київзеленбуду"
Пісок для парку. Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок його дій бюджету столиці було завдано збитків на 200 тисяч гривень. Колишньому посадовцю повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років 

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Скриншот допису прокуратури

Раніше стало відомо, що київський метрополітен хоче витратити 1,7 мільйона гривень на закупівлю пружин для вагонів. 

Також у Києві судитимуть підрядника, який завищив вартість ремонтних робіт Подільського мосту.

Київ ремонт гроші будівництво бюджет

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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