Експрацівнику "Київзеленбуду" оголосили підозру в розтраті коштів

У Києві завищили ціну матеріалів для ремонту парку — деталі
У Києві оголосили підозру колишньому заступнику начальника управління з капітальних вкладень КО "Київзеленбуд". Його підозрюють в розтраті бюджетних коштів під час ремонту парку.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.
Збитки на ремонті парку
За даними слідства, у 2023 році комунальне об’єднання та приватне підприємство уклали договір на ремонт парку у Дарницькому районі біля озера Срібний кіл.
Ексзаступник начальника управління "Київзеленбуду" підписав акти виконаних робіт попри те, що вартість будівельних матеріалів, а саме щебеню та піску, була завищеною.
Внаслідок його дій бюджету столиці було завдано збитків на 200 тисяч гривень. Колишньому посадовцю повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
Раніше стало відомо, що київський метрополітен хоче витратити 1,7 мільйона гривень на закупівлю пружин для вагонів.
Також у Києві судитимуть підрядника, який завищив вартість ремонтних робіт Подільського мосту.
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