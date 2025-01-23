Експрацівнику "Київзеленбуду" оголосили підозру в розтраті коштів

Парк на лівому березі. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві оголосили підозру колишньому заступнику начальника управління з капітальних вкладень КО "Київзеленбуд". Його підозрюють в розтраті бюджетних коштів під час ремонту парку.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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Збитки на ремонті парку

За даними слідства, у 2023 році комунальне об’єднання та приватне підприємство уклали договір на ремонт парку у Дарницькому районі біля озера Срібний кіл.

Ексзаступник начальника управління "Київзеленбуду" підписав акти виконаних робіт попри те, що вартість будівельних матеріалів, а саме щебеню та піску, була завищеною.

Виконані роботи в парку. Фото: Київська міська прокуратура

Ремонтні роботи в парку. Фото: Київська міська прокуратура

Пісок для парку. Фото: Київська міська прокуратура

Пісок для парку. Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок його дій бюджету столиці було завдано збитків на 200 тисяч гривень. Колишньому посадовцю повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років

Скриншот допису прокуратури

Раніше стало відомо, що київський метрополітен хоче витратити 1,7 мільйона гривень на закупівлю пружин для вагонів.

Також у Києві судитимуть підрядника, який завищив вартість ремонтних робіт Подільського мосту.