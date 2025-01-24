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Экс-директора Института автоматики обвинили в растрате средств

24 января 2025 15:13
Анастасия Постоенко - Редактор
Экс-директор Киевского Института автоматики предоставил помещение в скрытую аренду
ГК "Киевский институт автоматики". Фото: Киевская городская прокуратура
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве бывшего руководителя Государственной корпорации "Киевский институт автоматики" будут судить за растрату государственных средств в особо крупных размерах. По данным Киевской городской прокуратуры, обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Следствие установило, что в 2020-2021 годах экс-руководитель, минуя законные процедуры, предоставлял помещения Института в скрытую аренду. Он заключал договоры хранения имущества вместо аренды.

Такой подход позволил чиновнику получать полную сумму арендной платы, в то время как законодательство предусматривает перечисление 70% таких доходов в государственный бюджет. В результате этих действий государство потеряло более 1,1 миллиона гривен.

Санкция статьи, по которой подозревают бывшего руководителя, предусматривает наказание в виде от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили круг лиц, среди которых был и чиновник КГГА, которых подозревают в завладении средствами, которые выделяли на ремонт лицея.

Также Киевская городская прокуратура разоблачила экс-заместителя начальника управления по капитальным вложениям, которого подозревают в растрате средств на ремонт парка.

Киев коррупция деньги прокуратура аренда

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