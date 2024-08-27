Скільки часу ще триватимуть відключення електроенергії у Києві

Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні фіксують складну ситуацію в енергосистемі внаслідок останніх масованих атак росіян. Водночас жорсткі обмеження світла у Києві можуть тривати ще один-два тижні.

Про це заявив ексміністр палива і енергетики, президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков в ефірі КИЇВ24.

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За словами Плачкова, вчорашня атака була одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Росіяни хотіли зробити для українців "тотальний блекаут", однак цього не сталося, оскільки енергетики швидко і професійно реагували.

"Обмеження будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю тиждень-два, якщо не буде таких масованих атак", — сказав він.

Ексміністр зазначив, що зараз на місцях влучань проводять серйозні роботи. Треба відновити схему більш надійною для можливості забезпечення в повному обсязі споживачів.