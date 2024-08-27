Сколько времени будут продолжаться отключения электроэнергии в Киеве

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине фиксируют сложную ситуацию в энергосистеме в результате последних массированных атак россиян. В то же время, жесткие ограничения света в Киеве могут длиться еще одну-две недели.

Об этом заявил экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков в эфире КИЇВ24.

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По словам Плачкова, вчерашняя атака была одной из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Россияне хотели сделать для украинцев "тотальный блэкаут", однако этого не произошло, поскольку энергетики быстро и профессионально реагировали.

"Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю неделю-две, если не будет таких массированных атак", — сказал он.

Экс-министр отметил, что сейчас на местах попаданий проводят серьезные работы. Следует восстановить схему более надежной для возможности обеспечения в полном объеме потребителей.