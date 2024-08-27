У Києві у двох районах впали уламки ракет - у КМВА показали кадри з місця

Автомобіль ДСНС. Фото: ДСНС

Внаслідок збиття ворожих повітряних цілей у Києві в ніч проти вівторка, 27 серпня, уламки впали на лісопаркову зону в двох районах. Там виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 квадратних метрів.

Кадри уламків оприлюднила пресслужба КМВА.

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"Наслідки падіння уламків в лісопарковій зоні Києва після ракетно-дронової атаки", — йдеться у повідомленні.

Уламок ракети. Фото: КМВА

Як раніше повідомляла столична влада, уламки збитих ворожих ракет впали на лісопаркові зони в Дніпровському та Деснянському районах міста.

Уламок ракети. Фото: КМВА

На місцях сталися пожежі, оперативні служби ліквідували загоряння. Інформація про постраждалих внаслідок російської атаки відсутня.