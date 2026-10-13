НАБУ розшукує Брагінського у справі про 137,5 млн грн

Колишній керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський. Фото: КМДА

12 жовтня Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук Віктора Брагінського — колишнього директора комунального підприємства "Київський метрополітен". Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

Про це стало відомо з сайту НАБУ, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про розшук Брагінського. Скриншот: НАБУ

У чому підозрюють екскерівника Київського метро

Кримінальне провадження зареєстроване 10 жовтня 2023 року. Розслідування стосується ймовірного заволодіння коштами комунального підприємства під час організації перевезення вагонів метро з Варшави до Києва.

За даними слідства, у 2023 році під час закупівлі транспортно-експедиційних послуг перемогу отримала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала значно завищену вартість робіт. Загальна сума договорів становила 190 млн грн.

Після оплати кошти переказали на рахунки іншої підконтрольної компанії за кордоном. Частину грошей отримав фактичний перевізник, а решту, за версією слідства, учасники схеми залишили собі.

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Загалом у справі семеро підозрюваних. Серед них — колишній посадовець метрополітену, троє працівників комунального підприємства, двоє ймовірних співорганізаторів і директор підконтрольної компанії.

За що Брагінського оголошували в розшук раніше

Це не перший випадок, коли правоохоронці розшукують колишнього керівника столичної підземки. У листопаді 2024 року йому повідомили про підозру в службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України у справі про підтоплення тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська".

За версією слідства, Брагінський не вжив належних заходів для контролю за станом споруд метрополітену та запобігання їх пошкодженню. Через аварійний стан тунелю в грудні 2023 року рух поїздів на цій ділянці зупинили.

За даними поліції, із грудня 2023 року до березня 2024 року збитки міському бюджету внаслідок цієї ситуації перевищили 138,5 млн грн. Крім того, метрополітен недоотримав майже 26 млн грн доходів.

У грудні 2024 року Брагінського оголосили в розшук у межах цього провадження.

У січні 2025 року поліція повідомила, що колишній посадовець виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії. За даними правоохоронців, його виключили з військового обліку через нібито невиліковну хворобу. Згодом Центральна військово-лікарська комісія скасувала відповідне рішення.

У липні 2025 року підозру отримав колишній начальник районного ТЦК та СП у Києві. За версією слідства, він організував виготовлення документів, які дозволили Брагінському перетнути державний кордон.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вересні цього року НАБУ і САП викрили схему заволодіння 137,5 млн грн комунального підприємства "Київський метрополітен". За даними слідства, учасники схеми завищили вартість перевезення 60 вагонів, які Варшавський метрополітен погодився безоплатно передати Києву. У кримінальному провадженні фігурують семеро підозрюваних.

Також Новини.LIVE писали, що компанія КБ "Теплоенергоавтоматика", яка фігурує у кримінальному провадженні щодо можливого заволодіння коштами київського метро, продовжує отримувати державні замовлення. Серед них — контракт "Оператора газотранспортної системи України" на будівництво мобільної автономної газової турбінної установки вартістю 55,2 млн грн без ПДВ.