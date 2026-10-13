НАБУ разыскивает Брагинского по делу о 137,5 млн грн

Бывший руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский. Фото: КГГА

12 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск Виктора Брагинского — бывшего директора коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Его подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Об этом стало известно с сайта НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Сообщение о розыске Брагинского. Скриншот: НАБУ

В чём подозревают бывшего руководителя Киевского метрополитена

Уголовное производство зарегистрировано 10 октября 2023 года. Расследование касается предполагаемого завладения средствами коммунального предприятия во время организации перевозки вагонов метро из Варшавы в Киев.

По данным следствия, в 2023 году при закупке транспортно-экспедиционных услуг победу одержала заранее определённая компания, предложившая значительно завышенную стоимость работ. Общая сумма договоров составила 190 млн грн.

После оплаты средства перечислили на счета другой подконтрольной компании за рубежом. Часть денег получил фактический перевозчик, а остальное, по версии следствия, участники схемы оставили себе.

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Всего по делу семь подозреваемых. Среди них — бывший чиновник метрополитена, трое сотрудников коммунального предприятия, двое вероятных соорганизаторов и директор подконтрольной компании.

За что Брагинского объявляли в розыск ранее

Это не первый случай, когда правоохранители разыскивают бывшего руководителя столичной подземки. В ноябре 2024 года ему сообщили о подозрении в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины по делу о подтоплении туннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская".

По версии следствия, Брагинский не принял надлежащих мер для контроля за состоянием сооружений метрополитена и предотвращения их повреждения. Из-за аварийного состояния туннеля в декабре 2023 года движение поездов на этом участке было остановлено.

По данным полиции, с декабря 2023 года по март 2024 года убытки городского бюджета в результате этой ситуации превысили 138,5 млн грн. Кроме того, метрополитен недополучил почти 26 млн грн доходов.

В декабре 2024 года Брагинского объявили в розыск в рамках данного разбирательства.

В январе 2025 года полиция сообщила, что бывший чиновник выехал из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии. По данным правоохранителей, его исключили из воинского учета из-за якобы неизлечимой болезни. Впоследствии Центральная военно-медицинская комиссия отменила соответствующее решение.

В июле 2025 года подозрение было предъявлено бывшему начальнику районного ТЦК и СП в Киеве. По версии следствия, он организовал изготовление документов, которые позволили Брагинскому пересечь государственную границу.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре этого года НАБУ и САП раскрыли схему завладения 137,5 млн грн коммунального предприятия "Киевский метрополитен". По данным следствия, участники схемы завысили стоимость перевозки 60 вагонов, которые Варшавский метрополитен согласился бесплатно передать Киеву.

Также Новини.LIVE писали, что компания КБ "Теплоэнергоавтоматика", фигурирующая в уголовном производстве по делу о возможном незаконном присвоении средств киевского метро, продолжает получать государственные заказы. Среди них — контракт "Оператора газотранспортной системы Украины" на строительство мобильной автономной газотурбинной установки стоимостью 55,2 млн грн без НДС.