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Головна Київ Експерт: на Київщині на дві доби запроваджують графіки знеструмлень

Експерт: на Київщині на дві доби запроваджують графіки знеструмлень

Ua ru
30 вересня 2026 21:45
Ексклюзив
Графіки відключень світла у Києві та області діятимуть дві доби
Енергетик проводить ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв повідомив, що в Києві та області будуть графіки відключень світла на найближчі дві доби. Енергетики планують ремонтні роботи з відновлення підстанцій та ліній електропередач.

Про це Станіслав Ігнатьєв ексклюзивно розповів в ефірі "Київського часу".

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Відключення світла в Києві та області

Наразі знеструмлення не аварійні. Графіки відключень світла точково охоплюють окремі частини столиці. Зокрема, йдеться про Голосіївський та Соломʼянський райони.

"Плануються роботи по відновленню підстанцій, по відновленню лінії електропередач. Тому вони зараз на найближчі дві доби, вони передбачені відповідно до графіків ремонтних робіт", — каже енергетичний експерт.

Подорожчання пального

Очікування перебоїв з електропостачанням призвело до підвищеного попиту на пальне з боку власників генераторів, чим скористалися мережі АЗС для перегляду цін.

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"Коли ми з вами, як автовласники, бачимо, що на декілька копійок або гривень піднімається ціна, ми всі стаємо в чергу в ту чи іншу автозаправну станцію і тому формуємо відповідно додатковий ажіотаж. І тому ритейлери нафтопродуктів бачать, що є підвищений попит і тому підіймають ціни", — зазначив Ігнатьєв.

Об’єктивних причин для дефіциту чи економічних передумов для такого зростання цін на ринку нафтопродуктів наразі немає.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК, 30 вересня у Києві та області діють графіки відключення світла. Після публікації тимчасово не працював сайт ДТЕК через велику кількість користувачів.

Водночас сьогодні в столиці запроваджували й екстрені відключення електроенергії. Відомо, що російські окупанти пошкодили обладнання Трипільської теплоелектростанції.

Київ Київська область відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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