Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Унаслідок російського обстрілу постраждала Трипільська ТЕС

Унаслідок російського обстрілу постраждала Трипільська ТЕС

Ua ru
30 вересня 2026 15:09
Обстріл Трипільської ТЕС: "Центренерго" повідомило про пошкодження
Пошкоджена Трипільська ТЕС. Фото: ПАТ "Центренерго"

У середу, 30 вересня, внаслідок чергової атаки Росії було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції. ПАТ "Центренерго", якому належить станція, зазначили, що фахівці компанії мають оцінити технічний стан об'єкта після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Про це повідомляє ПАТ "Центренерго", передає Новини.LIVE.

Реклама
Трипільська ТЕС після російської атаки 30 вересня
Трипільська ТЕС після атаки. Фото: ПАТ "Центренерго"

Пошкодження Трипільської ТЕС

У "Центренерго" заявили, що внаслідок атаки пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС. Інші деталі щодо наслідків обстрілу компанія наразі не розголошує з міркувань безпеки.

За словами генерального директора ПАТ "Центренерго" Сергія Ісаченка, після стабілізації безпекової ситуації фахівці підприємства зможуть перейти до необхідних робіт.

"Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", — заявив Сергій Ісаченко.

Читайте також:

Що відомо про наслідки атаки

У компанії не уточнили, які саме елементи станції були пошкоджені та наскільки суттєвою є шкода. Водночас фахівці "Центренерго" мають визначити подальший обсяг робіт після обстеження обладнання.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російська атака на Київ у ніч на 30 вересня призвела до загибелі двох людей, а наслідки зафіксували одразу в кількох районах столиці. Найбільше потерпілих було у Святошинському районі, де удар припав на житлову забудову, тоді як в інших частинах міста фіксували пожежі, падіння уламків та пошкодження об'єктів.

Також Новини.LIVE писали про те, що у Вишгороді Київської області внаслідок масованої ракетної атаки Росії загинула дитина. На місці влучання зруйновано приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили під уламками конструкцій дитину 2012 року народження.

обстріли ТЕЦ війна в Україні енергетика атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації