Обстріл Трипільської ТЕС: "Центренерго" повідомило про пошкодження

Пошкоджена Трипільська ТЕС. Фото: ПАТ "Центренерго"

У середу, 30 вересня, внаслідок чергової атаки Росії було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції. ПАТ "Центренерго", якому належить станція, зазначили, що фахівці компанії мають оцінити технічний стан об'єкта після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Про це повідомляє ПАТ "Центренерго", передає Новини.LIVE.

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Трипільська ТЕС після атаки. Фото: ПАТ "Центренерго"

Пошкодження Трипільської ТЕС

У "Центренерго" заявили, що внаслідок атаки пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС. Інші деталі щодо наслідків обстрілу компанія наразі не розголошує з міркувань безпеки.

За словами генерального директора ПАТ "Центренерго" Сергія Ісаченка, після стабілізації безпекової ситуації фахівці підприємства зможуть перейти до необхідних робіт.

"Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", — заявив Сергій Ісаченко.

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Що відомо про наслідки атаки

У компанії не уточнили, які саме елементи станції були пошкоджені та наскільки суттєвою є шкода. Водночас фахівці "Центренерго" мають визначити подальший обсяг робіт після обстеження обладнання.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російська атака на Київ у ніч на 30 вересня призвела до загибелі двох людей, а наслідки зафіксували одразу в кількох районах столиці. Найбільше потерпілих було у Святошинському районі, де удар припав на житлову забудову, тоді як в інших частинах міста фіксували пожежі, падіння уламків та пошкодження об'єктів.

Також Новини.LIVE писали про те, що у Вишгороді Київської області внаслідок масованої ракетної атаки Росії загинула дитина. На місці влучання зруйновано приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили під уламками конструкцій дитину 2012 року народження.