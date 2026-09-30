Графики отключений электроэнергии в Киеве и области будут действовать двое суток

Энергетик проводит ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев сообщил, что в Киеве и области будут действовать графики отключений электроэнергии на ближайшие сутки. Энергетики планируют провести ремонтные работы по восстановлению подстанций и линий электропередач.

Об этом Станислав Игнатьев эксклюзивно рассказал в эфире "Київського часу".

Реклама

Отключения света в Киеве и области

На данный момент отключения не являются аварийными. Графики отключений электроэнергии точечно охватывают отдельные части столицы. В частности, речь идет о Голосеевском и Соломенском районах.

"Планируются работы по восстановлению подстанций и линий электропередач. Поэтому отключения на ближайшие сутки предусмотрены в соответствии с графиками ремонтных работ", — говорит энергетический эксперт.

Подорожание топлива

Ожидание перебоев с электроснабжением привело к повышенному спросу на топливо со стороны владельцев генераторов, чем воспользовались сети АЗС для пересмотра цен.

Читайте также:

"Когда мы с вами, как автовладельцы, видим, что цена поднимается на несколько копеек или гривен, мы все становимся в очередь на ту или иную автозаправочную станцию и тем самым создаем дополнительный ажиотаж. И поэтому ритейлеры нефтепродуктов видят, что существует повышенный спрос, и поэтому поднимают цены", — отметил Игнатьев.

Объективных причин для дефицита или экономических предпосылок для такого роста цен на рынке нефтепродуктов пока нет.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК, 30 сентября в Киеве и области действуют графики отключения света. После публикации сайт ДТЭК временно не работал из-за большого количества пользователей.

В то же время сегодня в столице вводились и экстренные отключения электроэнергии. Известно, что российские оккупанты повредили оборудование Трипольской теплоэлектростанции.