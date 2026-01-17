Відео
Головна Київ Експерт пояснив, чому неможливо перебудувати енергосистему Києва

Експерт пояснив, чому неможливо перебудувати енергосистему Києва

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 17:37
Олександр Трохимець пояснив, чому в Києві є проблеми з енергопостачанням
Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі Київ опинився у критичній ситуації з електропостачанням. Столиця фактично працює на межі технічних можливостей енергосистеми.

Про це заявив голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець в ефірі "Київського часу".

За словами експерта, Київ ніколи не забезпечувався електроенергією виключно за рахунок двох столичних ТЕЦ. Значна частина потужностей надходила з об'єднаної енергосистеми України через підстанції "Укренерго", розташовані за десятки кілометрів від міста. Саме ці об'єкти стали однією з головних цілей системних атак РФ.

Російські удари по підстанціях з різних напрямків поступово зменшували технічну можливість передавати електроенергію до столиці. В результаті Київ опинився на межі доступних ресурсів, які ще фізично можна доставити до міських мереж.

Трохимець наголосив, що ідеї про швидку перебудову всієї енергетичної та теплової системи є нереалістичними. За його словами, нинішня система створювалася десятиліттями ще за радянських часів, і технічно неможливо відновити або повністю перебудувати її за кілька років повномасштабної війни.

"Треба бути романтиком, щоб говорити про можливість збудувати нову систему, яка створювалася десятки років. Технічно неможливо перебудувати електроенергетичну та теплову системи за чотири роки великої війни. Зараз ми живемо на останніх енергетичних ресурсах, які ще можна доставити", — зазначив експерт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив розібрати із відсутністю опалення в низці будинків у Києві.

А також у Міненерго заявили, що в Києві та області зберігається найскладніша ситуація з електропостачанням.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
