Александр Трохимец объяснил, почему в Киеве есть проблемы с энергоснабжением

После массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Киев оказался в критической ситуации с электроснабжением. Столица фактически работает на грани технических возможностей энергосистемы.

Об этом заявил председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец в эфире "Киевского времени".

По словам эксперта, Киев никогда не обеспечивался электроэнергией исключительно за счет двух столичных ТЭЦ. Значительная часть мощностей поступала из объединенной энергосистемы Украины через подстанции "Укрэнерго", расположенные в десятках километров от города. Именно эти объекты стали одной из главных целей системных атак РФ.

Российские удары по подстанциям с разных направлений постепенно уменьшали техническую возможность передавать электроэнергию в столицу. В результате Киев оказался на грани доступных ресурсов, которые еще физически можно доставить в городские сети.

Трохимец отметил, что идеи о быстрой перестройке всей энергетической и тепловой системы являются нереалистичными. По его словам, нынешняя система создавалась десятилетиями еще в советское время, и технически невозможно восстановить или полностью перестроить ее за несколько лет полномасштабной войны.

"Надо быть романтиком, чтобы говорить о возможности построить новую систему, которая создавалась десятки лет. Технически невозможно перестроить электроэнергетическую и тепловую системы за четыре года большой войны. Сейчас мы живем на последних энергетических ресурсах, которые еще можно доставить", — отметил эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил разобрать с отсутствием отопления в ряде домов в Киеве.

А также в Минэнерго заявили, что в Киеве и области сохраняется самая сложная ситуация с электроснабжением.