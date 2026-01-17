Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Эксперт объяснил, почему нельзя перестроить энергосистему Киева

Эксперт объяснил, почему нельзя перестроить энергосистему Киева

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 17:37
Александр Трохимец объяснил, почему в Киеве есть проблемы с энергоснабжением
Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Киев оказался в критической ситуации с электроснабжением. Столица фактически работает на грани технических возможностей энергосистемы.

Об этом заявил председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец в эфире "Киевского времени".

Реклама
Читайте также:

Эксперт назвал ключевую проблему в энергосистеме Киева

По словам эксперта, Киев никогда не обеспечивался электроэнергией исключительно за счет двух столичных ТЭЦ. Значительная часть мощностей поступала из объединенной энергосистемы Украины через подстанции "Укрэнерго", расположенные в десятках километров от города. Именно эти объекты стали одной из главных целей системных атак РФ.

Российские удары по подстанциям с разных направлений постепенно уменьшали техническую возможность передавать электроэнергию в столицу. В результате Киев оказался на грани доступных ресурсов, которые еще физически можно доставить в городские сети.

Трохимец отметил, что идеи о быстрой перестройке всей энергетической и тепловой системы являются нереалистичными. По его словам, нынешняя система создавалась десятилетиями еще в советское время, и технически невозможно восстановить или полностью перестроить ее за несколько лет полномасштабной войны.

"Надо быть романтиком, чтобы говорить о возможности построить новую систему, которая создавалась десятки лет. Технически невозможно перестроить электроэнергетическую и тепловую системы за четыре года большой войны. Сейчас мы живем на последних энергетических ресурсах, которые еще можно доставить", — отметил эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил разобрать с отсутствием отопления в ряде домов в Киеве.

А также в Минэнерго заявили, что в Киеве и области сохраняется самая сложная ситуация с электроснабжением.

Киев электроэнергия критическая инфраструктура энергосистема энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации