Головна Київ Зеленський зробив заяву щодо відсутності тепла у Києві

Зеленський зробив заяву щодо відсутності тепла у Києві

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 12:59
Зеленський доручив розібратися з відсутністю тепла у Києві
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 17 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Під час наради глава держави доручив розібратися з будинками у Києві, які досі лишаються без опалення.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський про відсутність опалення у Києві
Зеленський під час наради 17 січня. Фото: Зеленський/Telegram

Під час сьогоднішньої наради щодо енергетичної ситуації в Україні Зеленський доручив розібратися із будинками у Києві, в яких досі немає тепла після удару РФ.

Глава держави зазначив, що є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів щодо кількості таких будинків.

"Доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення. На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків.

Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112", — наголосив Зеленський.

Крім того, він анонсував рішення щодо захисту неба:

"Є окремі доручення для міністра оборони України щодо роботи Повітряних сил та захисту неба. Будуть рішення".

Нагадаємо, що сьогодні Кличко заявив, що у Києві без тепла досі залишаються 50 житлових будинків.

А в Міненерго повідомили, що станом на ранок 17 січня найскладніша ситуація зі світлом у Києві та Київській області.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
