Головна Київ Експерт пояснив механізм отримання коштів за програмою "СвітлоДІМ"

Експерт пояснив механізм отримання коштів за програмою "СвітлоДІМ"

Дата публікації: 5 квітня 2026 16:50
Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Програма підтримки ОСББ "СвітлоДІМ" передбачає швидкий механізм отримання державного фінансування для реалізації енергоефективних рішень. Водночас окремі етапи її реалізації досі залишаються неврегульованими на нормативному рівні.

Про особливості роботи програми ексклюзивно розповів Новини.LIVE голова правління ГО "Національна платформа ОСББ" Максим Петренко в ефірі "Київського часу".

Як працює програма "СвітлоДім"

За словами експерта, процес отримання коштів є максимально спрощеним і займає мінімум часу.

Зокрема, відкриття спеціального рахунку в банківському застосунку триває кілька хвилин, після чого за наявності базового пакета документів заявку можна одразу подати через "Дію". Державне фінансування надходить упродовж 48 годин, що дозволяє ОСББ швидко розрахуватися з підрядниками. Після цього розпочинається етап виконання робіт.

"Далі відбувається монтаж […] з практики це не довше ніж місяць, бо зазвичай перед закупівлею люди готуються і наймають якісь організації", — зазначив Петренко.

Водночас, за умовами програми, після встановлення обладнання ОСББ повинні протягом 30 днів подати звіт про цільове використання коштів. Однак наразі держава не затвердила єдину форму такого документа, що ускладнює завершальний етап реалізації.

 "І от ця частина реалізації програми поки в підвішеному стані", — додав він.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Києві на Подолі продовжує руйнуватися історична садиба Шишкіна, яка має статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Попри охоронний статус, будівля перебуває в аварійному стані та потребує невідкладних заходів для збереження.

Також фахівець із державного управління у сфері містобудування Віктор Глеба повідомив деталі плану стійкості столиці, затвердженого Київрадою. Документ передбачає буріння 147 свердловин у 121 локації міста. З них лише 29 об'єктів, загальною вартістю 188 млн гривень, призначені для забезпечення питного водопостачання, тоді як інші мають використовуватися для підтримки систем теплопостачання.

багатоповерхівка держдопомога СвітлоДім ефір Новини.LIVE
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
