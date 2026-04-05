Експерт пояснив механізм отримання коштів за програмою "СвітлоДІМ"

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Програма підтримки ОСББ "СвітлоДІМ" передбачає швидкий механізм отримання державного фінансування для реалізації енергоефективних рішень. Водночас окремі етапи її реалізації досі залишаються неврегульованими на нормативному рівні.

Про особливості роботи програми ексклюзивно розповів Новини.LIVE голова правління ГО "Національна платформа ОСББ" Максим Петренко в ефірі "Київського часу".

Як працює програма "СвітлоДім"

За словами експерта, процес отримання коштів є максимально спрощеним і займає мінімум часу.

Зокрема, відкриття спеціального рахунку в банківському застосунку триває кілька хвилин, після чого за наявності базового пакета документів заявку можна одразу подати через "Дію". Державне фінансування надходить упродовж 48 годин, що дозволяє ОСББ швидко розрахуватися з підрядниками. Після цього розпочинається етап виконання робіт.

"Далі відбувається монтаж […] з практики це не довше ніж місяць, бо зазвичай перед закупівлею люди готуються і наймають якісь організації", — зазначив Петренко.

Читайте також:

Водночас, за умовами програми, після встановлення обладнання ОСББ повинні протягом 30 днів подати звіт про цільове використання коштів. Однак наразі держава не затвердила єдину форму такого документа, що ускладнює завершальний етап реалізації.

"І от ця частина реалізації програми поки в підвішеному стані", — додав він.

