Садиба Шишкіна у Києві занепадає попри статус пам'ятки: відео
На Подолі у Києві руйнується історична садиба Шишкіна. Вона має статус пам'ятки архітектури і містобудування місцевого значення, але попри це перебуває в аварійному стані.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.
Який вигляд має садиба Шишкіна зараз
Садиба Шишкіна розташована на вулиці Волоській у Києві. Вона має статус пам'ятки архітектури, але сьогодні перебуває у занедбаному стані.
Історія цієї будівлі почалася у 1830-х роках, коли міщанин Павленко звів тут невеликий будинок. Через декілька років його придбав київський міський голова Парфеній Дегтерьов.
Після цього комплекс будівлі почав розширюватися. Зокрема, було зведено комору, дерев'яний сарай та добудови. Саме тоді з'явився двоповерховий цегляний будинок із декоративним фасадом і характерними балконами.
Будівля виконувала різне призначення. Тут розташовувалися магазини, склади, пральня. Після Другої світової війни у будівлі були поштові відділення Подільського району.
У роки незалежності України об'єкт перейшов у приватну власність. Тут обіцяли провести реставрацію, однак роботи так і не розпочали. Нині ж, попри охоронний статус, садиба майже розвалена. Будівля перебуває в аварійному стані: пошкоджено конструкції, всередині купа сміття та наслідки пожеж, які тут неодноразово траплялися.
