Садиба Шишкіна у Києві занепадає попри статус пам'ятки: відео

Садиба Шишкіна у Києві занепадає попри статус пам'ятки: відео

Дата публікації: 5 квітня 2026 09:44
Садиба Шишкіна у Києві занепадає попри статус пам'ятки: відео
Садиба Шишкіна у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

На Подолі у Києві руйнується історична садиба Шишкіна. Вона має статус пам'ятки архітектури і містобудування місцевого значення, але попри це перебуває в аварійному стані.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Який вигляд має садиба Шишкіна зараз

Садиба Шишкіна розташована на вулиці Волоській у Києві. Вона має статус пам'ятки архітектури, але сьогодні перебуває у занедбаному стані.

Історія цієї будівлі почалася у 1830-х роках, коли міщанин Павленко звів тут невеликий будинок. Через декілька років його придбав київський міський голова Парфеній Дегтерьов.

Садиба Шишкіна. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Після цього комплекс будівлі почав розширюватися. Зокрема, було зведено комору, дерев'яний сарай та добудови. Саме тоді з'явився двоповерховий цегляний будинок із декоративним фасадом і характерними балконами.

Будівля виконувала різне призначення. Тут розташовувалися магазини, склади, пральня. Після Другої світової війни у будівлі були поштові відділення Подільського району.

Руїни всередині садиби Шишкіна. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Пошкоджена стіна у садибі Шишкіна. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У роки незалежності України об'єкт перейшов у приватну власність. Тут обіцяли провести реставрацію, однак роботи так і не розпочали. Нині ж, попри охоронний статус, садиба майже розвалена. Будівля перебуває в аварійному стані: пошкоджено конструкції, всередині купа сміття та наслідки пожеж, які тут неодноразово траплялися.

Як повідомляв раніше журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн, у Києві відновлюють садибу Міллера. Будівля зазнала пошкоджень під час російського обстрілу у 2025 році. Наразі там замінили вікна.

Також журналістка Новини.LIVE Анна Сірик показала, в якому стані перебуває Оболонська набережна у Києві. Вода у Дніпрі залишається каламутною, а на березі розкидані пляшки, сміття та багато бруду.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
