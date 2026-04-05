Эксперт объяснил механизм получения средств по программе "СвітлоДІМ"

Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Программа поддержки ОСМД "СвітлоДІМ" предусматривает быстрый механизм получения государственного финансирования для реализации энергоэффективных решений. В то же время отдельные этапы ее реализации до сих пор остаются неурегулированными на нормативном уровне.

Об особенностях работы программы эксклюзивно рассказал Новини.LIVE председатель правления ОО "Национальная платформа ОСМД" Максим Петренко в эфире "Київського часу".

Как работает программа "СвітлоДІМ"

По словам эксперта, процесс получения средств максимально упрощен и занимает минимум времени.

В частности, открытие специального счета в банковском приложении длится несколько минут, после чего при наличии базового пакета документов заявку можно сразу подать через "Дію". Государственное финансирование поступает в течение 48 часов, что позволяет ОСМД быстро рассчитаться с подрядчиками. После этого начинается этап выполнения работ.

"Далее происходит монтаж [...] из практики это не дольше месяца, потому что обычно перед закупкой люди готовятся и нанимают какие-то организации", — отметил Петренко.

В то же время, по условиям программы, после установки оборудования ОСМД должны в течение 30 дней подать отчет о целевом использовании средств. Однако пока государство не утвердило единую форму такого документа, что затрудняет завершающий этап реализации.

"И вот эта часть реализации программы пока в подвешенном состоянии", — добавил он.

