Главная Киев Эксперт объяснил механизм получения средств по программе "СвітлоДІМ"

Эксперт объяснил механизм получения средств по программе "СвітлоДІМ"

Дата публикации 5 апреля 2026 16:50
Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Программа поддержки ОСМД "СвітлоДІМ" предусматривает быстрый механизм получения государственного финансирования для реализации энергоэффективных решений. В то же время отдельные этапы ее реализации до сих пор остаются неурегулированными на нормативном уровне.

Об особенностях работы программы эксклюзивно рассказал Новини.LIVE председатель правления ОО "Национальная платформа ОСМД" Максим Петренко в эфире "Київського часу".

Как работает программа "СвітлоДІМ"

По словам эксперта, процесс получения средств максимально упрощен и занимает минимум времени.

В частности, открытие специального счета в банковском приложении длится несколько минут, после чего при наличии базового пакета документов заявку можно сразу подать через "Дію". Государственное финансирование поступает в течение 48 часов, что позволяет ОСМД быстро рассчитаться с подрядчиками. После этого начинается этап выполнения работ.

"Далее происходит монтаж [...] из практики это не дольше месяца, потому что обычно перед закупкой люди готовятся и нанимают какие-то организации", — отметил Петренко.

В то же время, по условиям программы, после установки оборудования ОСМД должны в течение 30 дней подать отчет о целевом использовании средств. Однако пока государство не утвердило единую форму такого документа, что затрудняет завершающий этап реализации.

"И вот эта часть реализации программы пока в подвешенном состоянии", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE ранее, в Киеве на Подоле продолжает разрушаться историческая усадьба Шишкина, которая имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения. Несмотря на охранный статус, здание находится в аварийном состоянии и требует неотложных мер по сохранению.

Также специалист по государственному управлению в сфере градостроительства Виктор Глеба сообщил детали плана устойчивости столицы, утвержденного Киевсоветом. Документ предусматривает бурение 147 скважин в 121 локации города. Из них только 29 объектов, общей стоимостью 188 млн гривен, предназначены для обеспечения питьевого водоснабжения, тогда как другие должны использоваться для поддержки систем теплоснабжения.

многоэтажка госпомощь СвітлоДім эфир Новини.LIVE
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
