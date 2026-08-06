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Главная Киев Эксперт: в Киеве из-за новых тарифов на транспорт люди увольняются с работы

Эксперт: в Киеве из-за новых тарифов на транспорт люди увольняются с работы

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 12:28
В Киеве из-за новых тарифов на транспорт люди увольняются с работы
Люди стоят возле общественного транспорта. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Повышение тарифов на общественный транспорт в Киеве уже сказывается на рынке труда, считает эксперт по охране культурного наследия Дмитрий Перов. По его словам, бюджетники с невысокими зарплатами вынуждены увольняться из-за высокой стоимости ежедневных поездок. Особенно остро эта проблема затрагивает людей, которые ежедневно добираются на работу с пересадками.

Об этом эксперт по охране культурного наследия Дмитрий Перов рассказал в эфире программы Ранок.LIVE в четверг, 6 августа.

В Киеве люди увольняются с работы из-за цен на проезд

Дмитрий Перов отметил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева уже вынуждает часть работников увольняться с работы.

По словам эксперта, больше всего от роста тарифов страдают бюджетники, в частности медицинские работники с низкими зарплатами. Он пояснил, что из-за высокой стоимости ежедневных поездок на работу с пересадками многим из них становится финансово невыгодно продолжать работать.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Перов отметил:

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"Опять же, из того, что пишут в социальных сетях, мы понимаем, что в Киеве есть люди, которые зарабатывают, причем много, но подавляющее большинство людей, которые пользовались общественным транспортом, — это все-таки социальная услуга, а не коммерческая, скорее. Они увольняются с работы, например, те же медицинские работники. Потому чтолюдям приходится ездить с пересадкой. Это 60 гривен в одну сторону, 60 — в другую, то есть 120 гривен в день при зарплате 10–12 тысяч. Это невозможно".

В то же время Дмитрий Перов подчеркнул, что пока столица видит лишь "верхушку айсберга". По его словам, многие киевляне до сих пор пользуются поездками, приобретенными в приложении "Київ Цифровий" по старому тарифу — 8 гривен. Однако эта возможность, как отметил эксперт, исчерпается уже в начале осени.

Новини.LIVE сообщали, что на АЗС Киева обновили цены на топливо 6 августа 2026 года. Самое дорогое дизельное топливо продает сеть OKKO — по 96,90 грн за литр. Самые низкие цены среди крупнейших сетей предлагает "Укрнафта", тогда как UPG занимает промежуточную позицию.

Новини.LIVE также писали, что Киев продолжает подготовку к отопительному сезону и уже выполнил 65% работ по восстановлению поврежденных энергообъектов. На реализацию Плана устойчивости столица выделила более 10 млрд грн и наращивает резервные мощности энергообеспечения. Завершить основные работы по подготовке к зиме планируется до начала отопительного сезона.

тарифы проезд общественный транспорт эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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