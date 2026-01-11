Чи стануть коротшими відключення світла у Києві на тижні

Дівчина читає новини на телефоні під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві наступного тижня зберігатимуться жорсткі відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Наразі світло у помешканнях киян з’являється переважно завдяки роботі аварійних схем підключення.

Про це розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі "КИЇВ 24" у неділю, 11 січня.

Чи стануть коротшими відключення світла у Києві

Енергетичний експерт зазначив, що наступного тижня у Києві залишатимуться жорсткі відключення світла.

Він пояснив, що зараз, після російських обстрілів, електроенергія у людей з'являється тоді, коли працюють аварійні схеми підключення.

За словами експерта, для Києва наразі неможливо передати атомну електроенергію, а також пошкоджені об'єкти генерації, які можуть зараз заживити столицю лише до 20%. Також морози збільшують споживання.

Водночас Ігнатьєв попередив, що до непростих умов варто готуватися людям, які живуть у багатовисотних забудовах, вище 5-9 поверхів.

"Запитують, а чому так довго відновлюється? Чому немає стабільного електропостачання дуже швидко? У нас з'являється стабільне електропостачання побутових споживачів, коли ми задіюємо аварійні схеми підключення. Тобто не йдеться про повне відновлення обладнання, не йдеться про ремонт обладнання. Це аварійні схеми, які допомагають в таких критичних ситуаціях заживити більшість побутових споживачів.

Спостерігається ситуація, що ми не можемо для міста Києва, наприклад, передати атомну електроенергію в повному об'ємі з Рівненської атомної станції, яка є сьогодні найбільшим джерелом електропостачання міста Києва. Також є пошкодження об'єктів генерації в межах міста Києва, які фактично до 20% в морозі можуть зараз заживити киян. Відповідно до цього складаються дефіцити.

Тому ситуація залишається з такими тривалими графіками й, на жаль, наступний тиждень ми будемо жити в таких достатньо жорстких графіках", — пояснив енергетичний експерт.

Нещодавно президент Зеленський розповів про відновлювальні роботи в регіонах після атак Росії.

Нагадаємо, що у Київській області розгорнули Пункти незламності — наразі вони діють у Броварах та Борисполі.