На Київщині рятувальники розгорнули Пункти незламності — адреси

На Київщині розгорнули Пункти незламності — перелік адрес
У Київській області рятувальники розгорнули Пункти незламності. Наразі такі пункти діють у Броварах та Борисполі — там нині найскладніша ситуація зі світлом.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram у неділю, 11 січня.
На Київщині розгорнули Пункти незламності — куди йти
Отже, такі пункти діють у Броварах та Борисполі, де нині спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням в області.
Тут мешканці можуть зігрітися, зарядити гаджети, скористатися доступом до інтернету, отримати гарячі напої, а також необхідну допомогу. Пункти працюють у цілодобовому режимі та відкриті для всіх, хто цього потребує.
Адреси Пунктів незламності на Київщині
- м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 25;
- м. Бровари, вул. Київська, 64;
- м. Бровари, вул. Героїв України, 30;
- м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/3;
- м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 47;
- м. Бориспіль, вул. Старовокзальна, 2, 4, 6, ЖК "Левада".
