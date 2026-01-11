Відео
Головна Київ На Київщині розгорнули Пункти незламності — перелік адрес

На Київщині розгорнули Пункти незламності — перелік адрес

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 18:11
На Київщині рятувальники розгорнули Пункти незламності — адреси
Пункти незламності на Київщині. Фото: ДСНС Київщини/Telegram

У Київській області рятувальники розгорнули Пункти незламності. Наразі такі пункти діють у Броварах та Борисполі — там нині найскладніша ситуація зі світлом.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram у неділю, 11 січня.

Читайте також:
Пункти незламності на Київщині
Пункти незламності на Київщині. Фото: ДСНС Київщини/Telegram

На Київщині розгорнули Пункти незламності — куди йти

Отже, такі пункти діють у Броварах та Борисполі, де нині спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням в області.

Тут мешканці можуть зігрітися, зарядити гаджети, скористатися доступом до інтернету, отримати гарячі напої, а також необхідну допомогу. Пункти працюють у цілодобовому режимі та відкриті для всіх, хто цього потребує.

Адреси Пунктів незламності на Київщині

  • м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 25;
  • м. Бровари, вул. Київська, 64;
  • м. Бровари, вул. Героїв України, 30;
  • м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/3;
  • м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 47;
  • м. Бориспіль, вул. Старовокзальна, 2, 4, 6, ЖК "Левада".

Раніше ми інформували, що в Одесі також розгорнули Пункти незламності.

Також ми розповідали, чи підготовлені Пункти незламності у Києві та в якому вони стані.

Київ Київська область пункт обігріву війна в Україні відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
