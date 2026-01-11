Станут ли короче отключения света в Киеве на неделе

Девушка читает новости на телефоне во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве на следующей неделе будут сохраняться жесткие отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Сейчас свет в домах киевлян появляется преимущественно благодаря работе аварийных схем подключения.

Об этом рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире "КИЇВ 24" в воскресенье, 11 января.

Энергетический эксперт отметил, что на следующей неделе в Киеве будут оставаться жесткие отключения света.

Он пояснил, что сейчас, после российских обстрелов, электроэнергия у людей появляется тогда, когда работают аварийные схемы подключения.

По словам эксперта, для Киева пока невозможно передать атомную электроэнергию, а также повреждены объекты генерации, которые могут сейчас запитать столицу только до 20%. Также морозы увеличивают потребление.

В то же время Игнатьев предупредил, что к непростым условиям стоит готовиться людям, которые живут в многоэтажных застройках, выше 5-9 этажей.

"Спрашивают, а почему так долго восстанавливается? Почему нет стабильного электроснабжения очень быстро? У нас появляется стабильное электроснабжение бытовых потребителей, когда мы задействуем аварийные схемы подключения. То есть речь не идет о полном восстановлении оборудования, речь не идет о ремонте оборудования. Это аварийные схемы, которые помогают в таких критических ситуациях запитать большинство бытовых потребителей.

Наблюдается ситуация, что мы не можем для города Киева, например, передать атомную электроэнергию в полном объеме с Ровенской атомной станции, которая является сегодня крупнейшим источником электроснабжения города Киева. Также есть повреждения объектов генерации в пределах города Киева, которые фактически до 20% в морозе могут сейчас запитать киевлян. В соответствии с этим складываются дефициты.

Поэтому ситуация остается с такими длительными графиками и, к сожалению, следующую неделю мы будем жить в таких достаточно жестких графиках", — объяснил энергетический эксперт.

Недавно президент Зеленский рассказал о восстановительных работах в регионах после атак России.

Напомним, что в Киевской области развернули Пункты несокрушимости — сейчас они действуют в Броварах и Борисполе.