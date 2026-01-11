Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Эксперт ответил, какой будет ситуация со светом в Киеве на неделе

Эксперт ответил, какой будет ситуация со светом в Киеве на неделе

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 21:03
Станут ли короче отключения света в Киеве на неделе
Девушка читает новости на телефоне во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве на следующей неделе будут сохраняться жесткие отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Сейчас свет в домах киевлян появляется преимущественно благодаря работе аварийных схем подключения.

Об этом рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире "КИЇВ 24" в воскресенье, 11 января.

Реклама
Читайте также:

Станут ли короче отключения света в Киеве

Энергетический эксперт отметил, что на следующей неделе в Киеве будут оставаться жесткие отключения света.

Он пояснил, что сейчас, после российских обстрелов, электроэнергия у людей появляется тогда, когда работают аварийные схемы подключения.

По словам эксперта, для Киева пока невозможно передать атомную электроэнергию, а также повреждены объекты генерации, которые могут сейчас запитать столицу только до 20%. Также морозы увеличивают потребление.

В то же время Игнатьев предупредил, что к непростым условиям стоит готовиться людям, которые живут в многоэтажных застройках, выше 5-9 этажей.

"Спрашивают, а почему так долго восстанавливается? Почему нет стабильного электроснабжения очень быстро? У нас появляется стабильное электроснабжение бытовых потребителей, когда мы задействуем аварийные схемы подключения. То есть речь не идет о полном восстановлении оборудования, речь не идет о ремонте оборудования. Это аварийные схемы, которые помогают в таких критических ситуациях запитать большинство бытовых потребителей.

Наблюдается ситуация, что мы не можем для города Киева, например, передать атомную электроэнергию в полном объеме с Ровенской атомной станции, которая является сегодня крупнейшим источником электроснабжения города Киева. Также есть повреждения объектов генерации в пределах города Киева, которые фактически до 20% в морозе могут сейчас запитать киевлян. В соответствии с этим складываются дефициты.

Поэтому ситуация остается с такими длительными графиками и, к сожалению, следующую неделю мы будем жить в таких достаточно жестких графиках", — объяснил энергетический эксперт.

Недавно президент Зеленский рассказал о восстановительных работах в регионах после атак России.

Напомним, что в Киевской области развернули Пункты несокрушимости — сейчас они действуют в Броварах и Борисполе.

Киев Укрэнерго пункт обогрева отключения света свет графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации