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Експерти назвали вартість заміни символіки на монументі "Батьківщина-Мати"

11 травня 2023 00:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Експерти назвали вартість заміни символіки на монументі "Батьківщина-Мати"
Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві. Фото: Commons.wikimedia.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Демонтаж радянського герба на щиті Батьківщини-Матері та встановлення національної української символіки коштуватимуть приблизно 36 млн грн. Ці роботи можуть коштувати значно менше, але зараз оцінки зросли через необхідність виробництва проектної документації на ремонт вантажопідйомного пристрою та заміни символіки.

Про це повідомив генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій ім. Шимановського Олександр Шимановський у коментарі Фокусу .

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Документація на ремонт підйомного пристрою має бути завершена до липня 2023 року, після чого розпочнуться роботи із закупівлі обладнання та матеріалів для ремонту. Ніхто не може точно передбачити, скільки часу займе ремонт, але швидше за все це займе кілька місяців.

Після того, як кран буде готовий, роботи з демонтажу герба та встановлення нової символіки розпочнуться наприкінці весни або на початку літа наступного року. У холодні сезони виконати такі роботи неможливо через небезпеку на висоті 92 метри. При цьому завершення робіт передбачається на серпень 2024 року.

Нагадаємо, що міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що у Києві на скульптурі "Батьківщина-мати" з'явиться тризуб. Герб СРСР буде демонтовано.

Також ми повідомляли, що 286 народних депутатів підтримали законопроект під неофіційною назвою "антипушкін". Цей законодавчий акт полегшує процес демонтажу російських пам'яток на території України.

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