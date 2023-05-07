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Ткаченко рассказал о демонтаже герба СССР и замене его на трезубец

7 мая 2023 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ткаченко рассказал о демонтаже герба СССР и замене его на трезубец
Монумент "Родина-мать", расположенный на территории Национального музея истории Украины. Фото: УНИАН / Соколовская Инна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что в Киеве на скульптуре "Батькивщина-мать" появится трезубец. Герб СССР будет демонтирован.

Об этом сообщили в эфире телемарафона на ютуб-канале "Телеканал Рада".

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"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его (герб СССР - Ред.) снимать, какие работы нужно провести. Собственно, начальная стадия процесса смены советского герба на трезубец уже началась", — отметил Ткаченко.

В 1981 году был открыт монумент "Родина-мать", который является пятой самой большой статуей в мире и самой высокой на территории Украины.

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 м, а вместе с постаментом – 102 м. Размер щита, на котором сейчас виднеется советский герб, составляет 13 на 8 м.

Напомним, что памятник благодарности Красной армии в польском городе Глубчице был снесен местными властями. Решение было принято после обращения президента Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого.

Также мы сообщали, что 286 народных депутатов поддержали законопроект под неофициальным названием "антипушкин". Этот законодательный акт упрощает процесс демонтажа русских памятников на территории Украины.

Добавим, что в поселке Троицкое Лозовского района демонтировали советский памятник, жителей общины просят сообщать о других недеколонизированных объектах. До 2016 года населенный пункт назывался "Большевик".

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