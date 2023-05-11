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Эксперты назвали стоимость замены символики на монументе "Родина-Мать"

11 мая 2023 00:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эксперты назвали стоимость замены символики на монументе "Родина-Мать"
Монумент "Родина-Мать" в Киеве. Фото: Commons.wikimedia.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Демонтаж советского герба на щите Родины-Матери и установка национальной украинской символики обойдутся примерно в 36 млн грн. Эти работы могут стоить значительно меньше, но сейчас оценки выросли в связи с необходимостью производства проектной документации на ремонт грузоподъемного устройства и замены символики. 

Об этом сообщил генеральный директор Украинского института стальных конструкций им. Шимановского Александр Шимановский в комментарии Фокусу.

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Документация на ремонт подъемного устройства должна быть завершена к июлю 2023 года, после чего начнутся работы по закупке оборудования и материалов для ремонта. Никто не может точно предсказать, сколько времени займет ремонт, но, скорее всего, это займет несколько месяцев.

После того как кран будет готов, работы по демонтажу герба и установке новой символики начнутся в конце весны или начале лета следующего года. В холодные сезоны выполнить такие работы невозможно из-за опасности на высоте 92 метров. При этом, завершение работ предусматривается на август 2024 года.

Напомним, что министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что в Киеве на скульптуре "Батькивщина-мать" появится трезубец. Герб СССР будет демонтирован.

Также мы сообщали, что 286 народных депутатов поддержали законопроект под неофициальным названием "антипушкин". Этот законодательный акт упрощает процесс демонтажа русских памятников на территории Украины.

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