Чому у Хіросімі та Нагасакі можна жити, а у Чорнобилі ні — пояснення експертів

Парк у місті Прип'ять. Фото: Reuters

Три наймасштабніші ядерні катастрофи XX століття відбулися в Хіросімі, Нагасакі та Чорнобилі. Вибухи в Японії були спричинені ядерними бомбардуваннями під час Другої світової війни, тоді як в Україні стався техногенний вибух на атомній електростанції. Проте, попри жахливі наслідки в Хіросімі та Нагасакі, ці міста знову стали населеними та процвітаючими. Чорнобиль же залишається зоною відчуження.

Про це пише IFLScience.

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Ядерні вибухи в Хіросімі та Нагасакі сталися в серпні 1945 року. Бомби "Малюк" і "Товстун" знищили десятки тисяч людей, а в наступні роки постраждалі стикнулися з наслідками радіаційного опромінення: онкологічними захворюваннями, вадами розвитку у дітей, високою смертністю серед немовлят. Однак самі вибухи відбулися в повітрі, що збільшувало потужність вибухів, завдаючи більших миттєвих збитків, але також зменшувало рівень радіації.

Чорнобильська катастрофа 1986 року відбулася на рівні землі. Вибух реактора викинув у повітря 400 разів більше радіоактивного матеріалу, ніж обидві бомби разом. Крім того, викид включав важкі радіоактивні частки, які осіли на великій території, забруднивши ґрунт, воду та повітря.

Ядерне паливо: різниця в кількості та впливі

Ядерна зброя використовує уран-235, але в порівняно невеликих кількостях. Наприклад, у "Малюку" містилося 64 кг урану, що вибухнув миттєво. Натомість у Чорнобилі було близько 180 тонн ядерного палива, яке продовжувало розпадатися після вибуху, створюючи довготривалу загрозу.

Окрім цього, Чорнобиль викинув у довкілля значну кількість радіоактивних ізотопів — цезію, йоду, стронцію, плутонію — які мають довгий період напіврозпаду. Деякі з них залишатимуться небезпечними ще сотні років.

Чому Чорнобиль досі небезпечний?

Попри те, що рівень радіації в Чорнобильській зоні поступово знижується, ґрунт і вода залишаються забрудненими, а деякі ізотопи можуть продовжувати випромінювати радіацію протягом століть.

На відміну від Чорнобиля, Хіросіма і Нагасакі не мали настільки тривалого забруднення радіоактивними елементами. Більша частина шкідливих речовин випарувалася під час вибуху або була змита дощами, що дозволило містам швидко відновитися.

Таким чином, головна причина, чому люди повернулися в Хіросіму та Нагасакі, але не в Чорнобиль, полягає в тому, що японські міста зазнали короткочасного радіаційного впливу, тоді як Чорнобиль залишив довготривале радіоактивне забруднення, яке унеможливлює безпечне життя в регіоні.

Раніше блогер показав, як виглядає єдина крамниця в Чорнобилі. В ній купують необхідні продукти люди, які працюють в зоні відчуження.

А міжнародна команда дослідників з Віденського університету та Ганноверського університету Лейбніца змогла розкрити таємницю радіоактивних кабанів.